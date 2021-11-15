https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html
Беженцы на границе Польши. Жуткие кадры
Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши - РИА Новости, 15.11.2021
Беженцы на границе Польши. Жуткие кадры
В Сети появились кадры с беженцами, которые расположились на погранпереходе между Белоруссией и Польшей. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:14
2021-11-15T15:14
2021-11-15T16:01
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры с беженцами, которые расположились на погранпереходе между Белоруссией и Польшей.В ролике видно, как не менее двух тысяч мигрантов, покинувших сегодня стихийный лагерь, ждут возможности перейти через границу в Польшу.Ранее источник в белорусских органах погранслужбы сообщил, что люди находятся "прямо на линии границы". Часть из них — "прямо в пункте пропуска".При этом попыток прорваться через ограждения не зафиксировано, добавил собеседник. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации". Агрессии со стороны беженцев нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759124984_56:0:432:282_1920x0_80_0_0_f159ae6f06f41ebb84caf633efec4ab2.jpg
Мигранты едят на сумках у пропускного пункта "Брузги"
Прямо сейчас на ПП "Брузги" ("Кузница").
2021-11-15T15:14
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
15:14 15.11.2021 (обновлено: 16:01 15.11.2021)
Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши
Две тысячи беженцев, подошедших к КПП на границе Польши и Белоруссии, попали на видео
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В Сети появились кадры с беженцами, которые расположились на погранпереходе между Белоруссией
и Польшей
.
В ролике видно, как не менее двух тысяч мигрантов, покинувших сегодня стихийный лагерь, ждут возможности перейти через границу в Польшу.
Ранее источник в белорусских органах погранслужбы сообщил, что люди находятся "прямо на линии границы". Часть из них — "прямо в пункте пропуска".
При этом попыток прорваться через ограждения не зафиксировано, добавил собеседник. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации". Агрессии со стороны беженцев нет.