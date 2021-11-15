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Беженцы на границе Польши. Жуткие кадры

Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши - РИА Новости, 15.11.2021

Беженцы на границе Польши. Жуткие кадры

В Сети появились кадры с беженцами, которые расположились на погранпереходе между Белоруссией и Польшей. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:14

2021-11-15T15:14

2021-11-15T16:01

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры с беженцами, которые расположились на погранпереходе между Белоруссией и Польшей.В ролике видно, как не менее двух тысяч мигрантов, покинувших сегодня стихийный лагерь, ждут возможности перейти через границу в Польшу.Ранее источник в белорусских органах погранслужбы сообщил, что люди находятся "прямо на линии границы". Часть из них — "прямо в пункте пропуска".При этом попыток прорваться через ограждения не зафиксировано, добавил собеседник. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации". Агрессии со стороны беженцев нет.

белоруссия

польша

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Мигранты едят на сумках у пропускного пункта "Брузги" Прямо сейчас на ПП "Брузги" ("Кузница"). 2021-11-15T15:14 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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