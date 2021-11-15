https://ria.ru/20211115/granitsa-1759058875.html

Польша построит стену на границе с Белоруссией

Польша построит стену на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021

Польша построит стену на границе с Белоруссией

Польские власти планируют построить стену на границе с Белоруссией в первой половине следующего года, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:55

2021-11-15T09:55

2021-11-15T11:20

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. Польские власти планируют построить стену на границе с Белоруссией в первой половине следующего года, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик в эфире Польского радио.При этом он уточнил, что соответствующие соглашения пока только предстоит заключить."Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры", — добавил он.Замминистра сообщил, что минувшая ночь на белорусско-польской границе, где скопились мигранты, прошла спокойно."Не случилось ничего особенного", — сказал Вонсик.Он отметил, что в Варшаве опасались новых попыток прорыва, так как сообщалось, что к лагерю возле Кузницы прибыли новые группы и автомобиль для телетрансляции.Политик добавил, что сейчас на границе находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии. На прошлой неделе Варшава приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией, которая сейчас отделяется временным заграждением из колючей проволоки. По словам главы МВД Мариуша Каминьского длина пятиметрового инженерного сооружения составит 180 километров. Ее также оснастят электроникой: датчиками движения, камерами и тепловизорами.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники рассказали, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T09:55 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии