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Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике

Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике - РИА Новости, 15.11.2021

Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике

Президент России Владимир Путин назначил нового председателя комиссии Госсовета по молодежной политике, им стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:42

2021-11-15T16:42

2021-11-15T16:44

политика

дмитрий артюхов

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового председателя комиссии Госсовета по молодежной политике, им стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года № 800 "Вопросы Государственного совета РФ" ... изменение, изложив подпункт "ж" пункта 4 в следующей редакции: ж) председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Молодежная политика" - губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А.", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания - 15 ноября.Согласно прежней версии документа, возглавлял комиссию Госсовета по молодежной политике бывший губернатор Ярославской области, ныне помощник президента РФ Дмитрий Миронов.

россия

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политика, дмитрий артюхов, россия