16:42 15.11.2021 (обновлено: 16:44 15.11.2021)
Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике
Губернатор Ямала Артюхов стал новым главой комиссии Госсовета по молодежной политике
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового председателя комиссии Госсовета по молодежной политике, им стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года № 800 "Вопросы Государственного совета РФ" ... изменение, изложив подпункт "ж" пункта 4 в следующей редакции: ж) председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Молодежная политика" - губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А.", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания - 15 ноября.
Согласно прежней версии документа, возглавлял комиссию Госсовета по молодежной политике бывший губернатор Ярославской области, ныне помощник президента РФ Дмитрий Миронов.
"Благодарен президенту за оказанное доверие. За молодежью - будущее нашей страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.