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В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса
В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021
В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса
Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:47
2021-11-15T23:47
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дмитрий песков
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС как переговорщик.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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в мире, сша, европа, белоруссия, москва, польша, дмитрий песков, государственный департамент сша, евросоюз, нед прайс, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:47 15.11.2021
 
В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса

В Госдепе не видят нужды в посреднических услугах Москвы для решения миграционного кризиса

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе.
"Я бы хотел отметить, что посредничество - это не то, что требуется в ситуации с Белоруссией. Что необходимо в данном случае, так это то, чтобы белорусский режим отказался от некоторых практик, которые мы наблюдали", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС как переговорщик.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 21:07
Польша ожидает штурма границы ночью
 
В миреСШАЕвропаБелоруссияМоскваПольшаДмитрий ПесковГосударственный департамент СШАЕвросоюзНед ПрайсРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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