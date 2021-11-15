В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса
В Госдепе не видят нужды в посреднических услугах Москвы для решения миграционного кризиса
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе.
"Я бы хотел отметить, что посредничество - это не то, что требуется в ситуации с Белоруссией. Что необходимо в данном случае, так это то, чтобы белорусский режим отказался от некоторых практик, которые мы наблюдали", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС как переговорщик.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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