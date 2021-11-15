https://ria.ru/20211115/gosdep-1759211123.html

В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса

В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021

В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса

Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:47

2021-11-15T23:47

2021-11-15T23:47

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом в целях решения миграционного кризиса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС как переговорщик.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759199316.html

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