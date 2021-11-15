https://ria.ru/20211115/gosdep-1759207943.html

В Госдепе оценили отношения США и России

В Госдепе оценили отношения США и России - РИА Новости, 15.11.2021

В Госдепе оценили отношения США и России

Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T22:48

2021-11-15T22:48

2021-11-15T22:48

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

нед прайс

россия

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока рано, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он подтвердил, что в Вашингтоне все так же надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако надежда, по словам представителя госдепа, "не является стратегией США".

https://ria.ru/20211115/gorbachev-1759196543.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нед прайс, россия