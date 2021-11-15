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В Госдепе оценили отношения США и России
В Госдепе оценили отношения США и России - РИА Новости, 15.11.2021
В Госдепе оценили отношения США и России
Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:48
2021-11-15T22:48
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока рано, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он подтвердил, что в Вашингтоне все так же надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако надежда, по словам представителя госдепа, "не является стратегией США".
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нед прайс, россия
22:48 15.11.2021
 
В Госдепе оценили отношения США и России

Госдеп: говорить о более стабильных и предсказуемых отношениях США и России пока рано

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока рано, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Он подтвердил, что в Вашингтоне все так же надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако надежда, по словам представителя госдепа, "не является стратегией США".
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В миреСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденНед ПрайсРоссия
 
 
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