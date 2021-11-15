https://ria.ru/20211115/gosdep-1759207943.html
В Госдепе оценили отношения США и России
В Госдепе оценили отношения США и России - РИА Новости, 15.11.2021
В Госдепе оценили отношения США и России
Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:48
2021-11-15T22:48
2021-11-15T22:48
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
нед прайс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией в развитие июньского саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока рано, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он подтвердил, что в Вашингтоне все так же надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако надежда, по словам представителя госдепа, "не является стратегией США".
https://ria.ru/20211115/gorbachev-1759196543.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_1235758fe08bcd5e0df07bc0273d7021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нед прайс, россия
В Госдепе оценили отношения США и России
Госдеп: говорить о более стабильных и предсказуемых отношениях США и России пока рано