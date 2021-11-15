https://ria.ru/20211115/gorbachev-1759203460.html

Горбачев назвал смертельную угрозу для человечества

Горбачев высказался о переговорах России и США по стратстабильности - РИА Новости, 15.11.2021

Горбачев назвал смертельную угрозу для человечества

Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что отношения России и США не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:56

2021-11-15T21:56

2021-11-15T21:59

ядерное оружие

сша

женева (город)

владимир путин

джо байден

михаил горбачев

нурсултан назарбаев

горбачев-фонд

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что отношения России и США не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты.В приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда", он отметил, что на встрече в Женеве главы России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили основополагающий принцип о недопустимости ядерной войны.По его мнению, все усилия по обеспечению безопасности будут "обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружений, прежде всего ядерных"."Я слежу за ситуацией в этой сфере с нарастающей тревогой, хотя в последние месяцы появились некоторые признаки того, что ядерные державы наконец осознали свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в правильном направлении", - сказал Горбачев.В то же время он с сожалением отметил, что "оснований доя беспокойства сегодня значительно больше, чем для даже скромных надежд"."Произошедший в отношениях двух ядерных держав коллапс доверия подорвал фундамент, на котором строились усилия по ядерному разоружению и который позволил ликвидировать 85% ядерного оружия, накопленного на пике холодной войны. Сама цель мира без ядерного оружия фактически предана забвению", - считает он.При этом Горбачев подчеркнул, что смертельную угрозу для человечества представляет само существование ядерного оружия.Горбачев назвал опасным мифом утверждение о том, что "ядерное оружие спасло мир".

https://ria.ru/20211025/stratstabilnost-1756226169.html

https://ria.ru/20210930/progress-1752559068.html

https://ria.ru/20211115/gorbachev-1759196543.html

сша

женева (город)

россия

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ядерное оружие, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, михаил горбачев, нурсултан назарбаев, горбачев-фонд, россия