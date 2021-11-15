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Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики
Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики - РИА Новости, 15.11.2021
Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:42
2021-11-15T20:42
в мире
ссср
михаил горбачев
нурсултан назарбаев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики."Убежден: у нас не может быть иной цели, кроме мира без ядерного оружия. И поэтому пока есть силы, я не устану повторять: необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, их избавление от ядерного дамоклова меча", - сказал он в приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда".По словам Горбачева, в достижение этой цели может внести вклад каждый: политики, ученые, деятели культуры, рядовые граждане.Он отметил, что все происходящее сегодня в мире приходится рассматривать в свете глобальной угрозы пандемии."Она поставила государства перед общим вызовом, с которым никто не в состоянии справиться в одиночку. Остаются и даже усиливаются и другие глобальные угрозы - бедность и неравенство, нехватка воды, экологическая деградация и глобальное потепление, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис", - сказал Горбачев.По его мнению, "необходимо коренным образом изменить наше представление о безопасности"."На первое место сегодня надо поставить безопасность человека. Безопасность - это прежде всего обеспечение людей продовольствием, водой, это защита окружающей человека среды, это здоровье людей", - убежден Горбачев.
https://ria.ru/20211024/raketa-1755988447.html
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в мире, ссср, михаил горбачев, нурсултан назарбаев, горбачев-фонд
20:42 15.11.2021
 
Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики.
"Убежден: у нас не может быть иной цели, кроме мира без ядерного оружия. И поэтому пока есть силы, я не устану повторять: необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, их избавление от ядерного дамоклова меча", - сказал он в приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда".
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По словам Горбачева, в достижение этой цели может внести вклад каждый: политики, ученые, деятели культуры, рядовые граждане.
Он отметил, что все происходящее сегодня в мире приходится рассматривать в свете глобальной угрозы пандемии.
"Она поставила государства перед общим вызовом, с которым никто не в состоянии справиться в одиночку. Остаются и даже усиливаются и другие глобальные угрозы - бедность и неравенство, нехватка воды, экологическая деградация и глобальное потепление, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис", - сказал Горбачев.
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По его мнению, "необходимо коренным образом изменить наше представление о безопасности".
"На первое место сегодня надо поставить безопасность человека. Безопасность - это прежде всего обеспечение людей продовольствием, водой, это защита окружающей человека среды, это здоровье людей", - убежден Горбачев.
 
В миреСССРМихаил ГорбачевНурсултан НазарбаевГорбачев-фонд
 
 
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