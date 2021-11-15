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Как и для чего мошенники воруют ваш голос
Как и для чего мошенники "воруют" ваш голос - РИА Новости, 15.11.2021
Как и для чего мошенники воруют ваш голос
Какие источники для синтезирования нашего голоса используют мошенники и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:09
2021-11-15T04:09
технологии
мошенничество
алексей лукацкий
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Какие источники для синтезирования нашего голоса используют мошенники и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.По его словам, с помощью современных технологий можно создать "звукового двойника" практически любого человека.По его словам, мошенники добывают образцы голоса из разных источников – записывают телефонные разговоры, дублируют звук видео, которые люди размещают в социальных сетях."Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни", – объяснил эксперт по информационной безопасности.Вероятность использования мошенниками чужого голоса вполне реальна, поэтому следует перепроверять полученную по телефону чувствительную информацию. Для этого, продолжил Алексей Лукацкий, надо просто перезвонить человеку, от имени которого с нами разговаривали."Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести – назвать код, логин, пароль. То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки", – уточнил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.Эксперт посоветовал никогда не терять бдительность, тогда у мошенников будет гораздо меньше шансов подловить нас или наших близких.
https://ria.ru/20211114/moshenniki-1758958627.html
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технологии, мошенничество, алексей лукацкий
04:09 15.11.2021
 
Как и для чего мошенники "воруют" ваш голос

Эксперт Лукацкий предупредил об опасности "кражи" мошенниками вашего голоса

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Какие источники для синтезирования нашего голоса используют мошенники и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
По его словам, с помощью современных технологий можно создать "звукового двойника" практически любого человека.
"Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек", – пояснил специалист.
По его словам, мошенники добывают образцы голоса из разных источников – записывают телефонные разговоры, дублируют звук видео, которые люди размещают в социальных сетях.
"Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни", – объяснил эксперт по информационной безопасности.
Вероятность использования мошенниками чужого голоса вполне реальна, поэтому следует перепроверять полученную по телефону чувствительную информацию. Для этого, продолжил Алексей Лукацкий, надо просто перезвонить человеку, от имени которого с нами разговаривали.
"Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести – назвать код, логин, пароль. То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки", – уточнил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.
Эксперт посоветовал никогда не терять бдительность, тогда у мошенников будет гораздо меньше шансов подловить нас или наших близких.
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ТехнологииМошенничествоАлексей Лукацкий
 
 
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