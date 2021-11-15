https://ria.ru/20211115/gaz-1759205595.html

Эксперт сомневается в аргументах Украины по "Северному потоку — 2"

Эксперт сомневается в аргументах Украины по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.11.2021

Эксперт сомневается в аргументах Украины по "Северному потоку — 2"

"Нафтогаз Украины" вряд ли повлияет на решение немецкого регулятора о "Северном потоке — 2", сказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T22:25

2021-11-15T22:25

2021-11-15T22:25

экономика

германия

газпром

балтийское море

wintershall

алексей гривач

юрий витренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" вряд ли повлияет на решение немецкого регулятора о "Северном потоке — 2", сказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон."Не думаю, что у "Нафтогаза Украины" есть какие-то аргументы, которые еще не приводили поляки. И тем более аргументы, которые могут изменить представления немецкого регулятора о соответствии газопровода "Северный поток — 2" интересам европейской энергетической безопасности", — отметил Гривач."С другой стороны, BNA может быть заинтересовано в подключении украинцев. Это будет объяснением, почему они тянут с решением. А тянут они из-за затянувшегося процесса формирования нового правительства Германии. Брать же на себя ответственность за такое решение во время пересменки никто не хочет", - добавил он.Решение, по словам Гривача, должно быть вынесено не позже начале января.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект на 50%, до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html

https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html

германия

балтийское море

россия

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экономика, германия, газпром, балтийское море, wintershall, алексей гривач, юрий витренко, северный поток — 2, uniper, россия