https://ria.ru/20211115/gaz-1759197803.html

"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"

"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.11.2021

"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"

Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока — 2". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:56

2021-11-15T20:56

2021-11-15T21:03

экономика

германия

оператор гтс украины

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

сергей макогон

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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока — 2".Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA."Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook.

https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html

германия

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экономика, германия, оператор гтс украины, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, сергей макогон