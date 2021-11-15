https://ria.ru/20211115/gaz-1759197803.html
"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"
"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.11.2021
"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"
Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока — 2". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:56
2021-11-15T20:56
2021-11-15T21:03
экономика
германия
оператор гтс украины
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
сергей макогон
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока — 2".Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA."Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook.
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экономика, германия, оператор гтс украины, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, сергей макогон
20:56 15.11.2021 (обновлено: 21:03 15.11.2021)
"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"
"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока — 2"