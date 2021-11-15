https://ria.ru/20211115/gaz-1759164279.html

В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа

В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа

Президент РФ Владимир Путин обсудил тему транзита газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:26

2021-11-15T17:26

2021-11-15T17:27

белоруссия

россия

в мире

природный газ

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил тему транзита газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор состоялся накануне."Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией.

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, в мире, природный газ, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко