https://ria.ru/20211115/gaz-1759164279.html
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Президент РФ Владимир Путин обсудил тему транзита газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:26
2021-11-15T17:26
2021-11-15T17:27
белоруссия
россия
в мире
природный газ
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил тему транзита газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор состоялся накануне."Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией.
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html
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белоруссия, россия, в мире, природный газ, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
17:26 15.11.2021 (обновлено: 17:27 15.11.2021)
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Песков подтвердил обсуждение Путиным и Лукашенко темы газа в разговоре