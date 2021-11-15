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Цена на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.11.2021
Цена на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал —... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:22
2021-11-15T15:37
экономика
европа
газпром
украина
азия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины, следует из данных биржи ICE Futures.Так, после объявления итогов этого аукциона декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) поднялись до 964 долларов за тысячу кубометров — это более чем на семь процентов превышало расчетную цену торгового дня 12 ноября (почти 900 долларов). К 14:11 мск их стоимость немного снизилась — до 942 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли эту ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат — 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
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экономика, европа, газпром, украина, азия
14:22 15.11.2021 (обновлено: 15:37 15.11.2021)
 
Цена на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины, следует из данных биржи ICE Futures.
Так, после объявления итогов этого аукциона декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) поднялись до 964 долларов за тысячу кубометров — это более чем на семь процентов превышало расчетную цену торгового дня 12 ноября (почти 900 долларов). К 14:11 мск их стоимость немного снизилась — до 942 долларов.
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Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли эту ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат — 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
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