https://ria.ru/20211115/gaz-1759119319.html

"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины

"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины - РИА Новости, 15.11.2021

"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины

"Газпром" не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:18

2021-11-15T14:18

2021-11-15T14:24

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки. На аналогичном аукционе на ноябрь "Газпром" бронировал мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки из предложенных 89,1 миллиона.Дополнительные мощности транзита через Украину на декабрь в понедельник предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки и также остались невостребованными.

https://ria.ru/20211113/voyna-1758887070.html

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экономика, украина, европа, газпром, в мире, природный газ, польша, россия