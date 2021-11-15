https://ria.ru/20211115/gaz-1759119319.html
"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины
"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины - РИА Новости, 15.11.2021
"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины
"Газпром" не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:18
2021-11-15T14:18
2021-11-15T14:24
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки. На аналогичном аукционе на ноябрь "Газпром" бронировал мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки из предложенных 89,1 миллиона.Дополнительные мощности транзита через Украину на декабрь в понедельник предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки и также остались невостребованными.
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экономика, украина, европа, газпром, в мире, природный газ, польша, россия
14:18 15.11.2021 (обновлено: 14:24 15.11.2021)
"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины
"Газпром" не забронировал на декабрь допмощности ГТС Украины для транзита газа в Европу