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В Кремле прокомментировали заявления Минска о приостановке транзита газа
В Кремле прокомментировали заявления Минска о приостановке транзита газа - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле прокомментировали заявления Минска о приостановке транзита газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии поставок российского газа... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:33
2021-11-15T13:35
экономика
в мире
природный газ
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии поставок российского газа в Европу, выразил надежду, что такого не случится, но напомнил о суверенности белорусского государства.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что до этого не дойдет."Напомню вам слова президента Путина о том, что Белоруссия - это суверенное государство, и о том, что он действительно допускает возможность эмоциональных решений со стороны президента Белоруссии. Это первое. А второе - президент все-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе", - сказал Песков журналистам.
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экономика, в мире, природный газ, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:33 15.11.2021 (обновлено: 13:35 15.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявления Минска о приостановке транзита газа

Песков: в Кремле надеются, что Минск не приостановит транзит газа в Европу

© AP Photo / Dmitry BrushkoМужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии
Мужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Dmitry Brushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии поставок российского газа в Европу, выразил надежду, что такого не случится, но напомнил о суверенности белорусского государства.
Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
"Напомню вам слова президента Путина о том, что Белоруссия - это суверенное государство, и о том, что он действительно допускает возможность эмоциональных решений со стороны президента Белоруссии. Это первое. А второе - президент все-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе", - сказал Песков журналистам.
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