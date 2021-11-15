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В МИД Германии поддержали идею возвращения нелегалов в страны исхода
В МИД Германии поддержали идею возвращения нелегалов в страны исхода - РИА Новости, 15.11.2021
В МИД Германии поддержали идею возвращения нелегалов в страны исхода
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что будет выступать за возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:41
2021-11-15T19:41
в мире
европа
белоруссия
польша
евросоюз
мид германии
хайко маас
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что будет выступать за возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода.По его словам, в таком случае "страны исхода должны выполнить свою часть работы".На уточняющий вопрос, возможна ли их отправка на родину, если эти мигранты могут претендовать на убежище, Маас отметил, что не знает, "есть ли у них право на убежище". Он обратил внимание на то, что люди прибыли в Белоруссию "по билетам". "Те же, кто получают политическое убежище, как правило вынуждены использовать другие пути. В этой связи я считаю, что важно показать не только Белоруссии, но и любому другому, кто придет к такой идее, что так дело не пойдет, что Евросоюз не поддастся шантажу и мы должны ясно дать понять, проводить пояснительные кампании в странах исхода, что не стоит давать себя использовать как инструмент политики Лукашенко под обманным представлением лживых фактов", - заявил Маас.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html
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в мире, европа, белоруссия, польша, евросоюз, мид германии, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:41 15.11.2021
 
В МИД Германии поддержали идею возвращения нелегалов в страны исхода

Глава МИД Германии Маас поддержал идею возвращения мигрантов из Белоруссии в страны исхода

© Sputnik / Виктор ТолочкоМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что будет выступать за возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода.
"Нет, я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, которых доставили туда под предлогом ложных данных режима Лукашенко, были возвращены в страны их исхода", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, будет ли он призывать к тому, чтобы принять этих мигрантов в случае, если их приток в Белоруссию будет остановлен.
По его словам, в таком случае "страны исхода должны выполнить свою часть работы".
На уточняющий вопрос, возможна ли их отправка на родину, если эти мигранты могут претендовать на убежище, Маас отметил, что не знает, "есть ли у них право на убежище". Он обратил внимание на то, что люди прибыли в Белоруссию "по билетам". "Те же, кто получают политическое убежище, как правило вынуждены использовать другие пути. В этой связи я считаю, что важно показать не только Белоруссии, но и любому другому, кто придет к такой идее, что так дело не пойдет, что Евросоюз не поддастся шантажу и мы должны ясно дать понять, проводить пояснительные кампании в странах исхода, что не стоит давать себя использовать как инструмент политики Лукашенко под обманным представлением лживых фактов", - заявил Маас.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 19:02
В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 16:03
Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву
 
В миреЕвропаБелоруссияПольшаЕвросоюзМИД ГерманииХайко МаасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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