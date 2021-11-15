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IV B2B Communication Forum пройдет в онлайн-формате

IV B2B Communication Forum пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 15.11.2021

IV B2B Communication Forum пройдет в онлайн-формате

18 и 19 ноября в онлайн-формате пройдет IV B2B Communication Forum. На мероприятии пойдет речь об изменениях, произошедших в сфере B2B-коммуникаций за последние РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:34

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МОСКВА, 15 ноя - Fresh Russian Communications. 18 и 19 ноября в онлайн-формате пройдет IV B2B Communication Forum. На мероприятии пойдет речь об изменениях, произошедших в сфере B2B-коммуникаций за последние два года, об успешных практиках, эффективных технологиях и набирающих обороты трендах. Впервые участие в форуме бесплатное – по регистрации. С 2017 года коммуникационное агентство Fresh Russian Communications совместно с интернет-журналом B2B Journal регулярно проводит B2B Communication Forum для специалистов в области PR, корпоративных и маркетинговых коммуникаций в секторе В2В. Специалисты B2B-компаний и B2B-брендов из России, Германии, Швейцарии и Дании расскажут на форуме о новых вызовах, с которыми они столкнулись, своих успешных практиках и видении развития B2B-коммуникаций в России и в мире.На форуме выступят: · Максим Бехар, президент World Communication Forum Association (WCFA) и CEO, M3 Communications Group, Inc.· Алексей Игельстром, экс-директор по маркетингу в области ПО и услуг корпорации Intel в регионе ЕМЕА· Ксения Толчаинова, руководитель отдела PR и управления брендом компании Element Group· Евгения Дудырева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROCKWOOL Russia· Владимир Гриценко, директор по коммуникациям и PR аналитического центра НАФИ· Екатерина Егорова, руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric· Анастасия Журавлева, директор департамента внешних коммуникаций Группы QIWI· Настя Дюжарден, контент-маркетолог Яндекс.Бизнеса· Евгения Жукова, руководитель направления по внешним коммуникациям ГК "ССТ"· Мария Таланова, руководитель коммуникационного агентства SMMMASH· Ольга Емельянова, DBS Senior Marketing Manager, Grundfos Holding A/C· Светлана Волохина, руководитель PR-направления Cushman & Wakefield· Алексей Лисовицкий, директор по стратегическим коммуникациям компании Spider Group и проекта FASTEP· Екатерина Волкова, директор по коммуникациям TetraPak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа· Ольга Стрельцова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций DHL Express в России· Анастасия Моджук, эксперт "СКАН-Интерфакс"· Дарья Зарубина, Digital director GxP News, основатель Medeve AppМодераторы форума: · Ксения Алексеева, управляющий партнер агентства Fresh Russian Communications· Кристина Мацак, менеджер по коммуникациям Fresh Russian Communications· Анна Игельстром, менеджер по коммуникациям Fresh Russian CommunicationsУчастников мероприятия ждут 2 дня полезного контента от 18 профессионалов, чей опыт и экспертиза помогут выстроить корпоративные и маркетинговые коммуникации на B2B-рынках в 2022 году. Возрастная категория 18+.Форумпройдет 18 и 19 ноября 2021 с 11:00 до 17:00 в онлайн-формате на платформе Zoom. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте B2B Journal.Организаторы мероприятия: коммуникационное агентство Fresh Russian Communications, интернет-журнал B2B Journal и полиграфическая компания Print Flow Management.Задать вопросы по мероприятию можно на странице мероприятия в Facebook и в Telegram-канале B2B Journal.Контакты организатора: +7 499 270 60 41, EmailПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы