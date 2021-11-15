https://ria.ru/20211115/flag-1759151169.html
Макрон втайне от всех поменял флаг Франции
Europe1: Макрон изменил французский флаг - РИА Новости, 15.11.2021
Макрон втайне от всех поменял флаг Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:40
2021-11-15T16:40
2021-11-15T16:47
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает радио Europe1 со ссылкой на источник."Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране", — пишут журналисты.В статье уточняется, что увидеть обновленный триколор можно на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел.По сведению Europe1, у Макрона есть как минимум один довод, объясняющий его решение: новый синий цвет более элегантный, лучше смотрится, а кроме того — повторяет цвет флага 1793 года.
https://ria.ru/20180714/1524596498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, франция, эммануэль макрон
16:40 15.11.2021 (обновлено: 16:47 15.11.2021)
Europe1: Макрон изменил французский флаг
Europe1: президент Макрон изменил оттенок синего цвета национального флага летом 2020 года
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает радио Europe1
со ссылкой на источник.
"Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране", — пишут журналисты.
В статье уточняется, что увидеть обновленный триколор можно на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел.
По сведению Europe1, у Макрона есть как минимум один довод, объясняющий его решение: новый синий цвет более элегантный, лучше смотрится, а кроме того — повторяет цвет флага 1793 года.