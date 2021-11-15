https://ria.ru/20211115/flag-1759151169.html

Макрон втайне от всех поменял флаг Франции

Europe1: Макрон изменил французский флаг - РИА Новости, 15.11.2021

Макрон втайне от всех поменял флаг Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:40

2021-11-15T16:40

2021-11-15T16:47

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает радио Europe1 со ссылкой на источник."Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране", — пишут журналисты.В статье уточняется, что увидеть обновленный триколор можно на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел.По сведению Europe1, у Макрона есть как минимум один довод, объясняющий его решение: новый синий цвет более элегантный, лучше смотрится, а кроме того — повторяет цвет флага 1793 года.

https://ria.ru/20180714/1524596498.html

франция

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2021

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в мире, франция, эммануэль макрон