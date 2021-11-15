https://ria.ru/20211115/finansy-1759052308.html

Visa обнулит комиссии за переводы по номеру телефона

Visa обнулит комиссии за переводы по номеру телефона - РИА Новости, 15.11.2021

Visa обнулит комиссии за переводы по номеру телефона

Международная платежная система Visa в апреле следующего года обнулит комиссии для банков за переводы с карты на карту по номеру телефона, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:55

2021-11-15T08:55

2021-11-15T09:23

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Международная платежная система Visa в апреле следующего года обнулит комиссии для банков за переводы с карты на карту по номеру телефона, сообщили РИА Новости в компании.Ранее об этом написала газета "Коммерсант". В публикации упоминалось, что это попытка составить конкуренцию Системе быстрых платежей, доля которой на рынке переводов заметно растет."Россия была одним из первых рынков, где такой функционал был впервые реализован Visa. В наших планах расширение этого сервиса и на других площадках, чтобы сделать его доступным для еще большего количества держателей карт Visa. Это предполагает, в том числе, и ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям", — прокомментировали в платежной системе. При этом важно отметить, что Visa не занимается регулированием комиссий на перевод средств с карты на карту, устанавливаемых банками для своих клиентов, добавил собеседник агентства.Там также напомнили, что расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса системы в России, которое компания развивает уже больше десяти лет.

https://ria.ru/20211023/nakopleniya-1755908174.html

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2021

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экономика, технологии, россия