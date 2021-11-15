https://ria.ru/20211115/fas-1759050143.html

ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии

ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2021

ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии

Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:24

2021-11-15T08:24

2021-11-15T08:24

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда ТСО, а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике."На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей... Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", - уточняется в сообщении.Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы.

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757138562.html

россия

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2021

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия