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ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии
ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2021
ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии
Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:24
2021-11-15T08:24
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда ТСО, а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике."На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей... Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", - уточняется в сообщении.Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
08:24 15.11.2021
 
ФАС прокомментировала введение эталонного метода тарификации электроэнергии

ФАС: эталонный метод тарификации электроэнергии не приведет к росту ее цены для населения

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП в Хабаровском крае
Опора высоковольтной ЛЭП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда ТСО, а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике.
"Установление тарифов на передачу электроэнергии путем применения метода эталонов не приведет к росту ее стоимости для населения", - говорится на сайте ведомства. Уточняется, что служба прорабатывает вопрос установления таких тарифов, в дальнейшем также будет определен шаблон сбора информации у организаций для определения эталонов.
"На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей... Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", - уточняется в сообщении.
Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.
При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы.
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