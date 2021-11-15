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Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса
Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса - РИА Новости, 15.11.2021
Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса
Хлоя Чжао, которая сняла блокбастер Marvel "Вечные", в беседе с журналистом из CinemaBlend объяснила, почему на героев из этого фильма не подействовал щелчок... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T01:37
2021-11-15T01:37
2021-11-15T01:37
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Хлоя Чжао, которая сняла блокбастер Marvel "Вечные", в беседе с журналистом из CinemaBlend объяснила, почему на героев из этого фильма не подействовал щелчок Таноса.В картине "Мстители: Война бесконечности" суперзлодей уничтожает половину всего живого, собрав вместе магические камни. Однако представители бессмертной инопланетной расы Вечные, как позже выяснилось, почему-то не пострадали. По словам Хлои Чжао, все дело в их происхождении. Вечные считали себя древней расой с планеты Олимпия, пока в одном из эпизодов фильма не показали, что они не совсем живые существа.Режиссер дала понять, что Вечные — своеобразные андроиды, созданные для того, чтобы защищать Землю. Блокбастер вышел в российский прокат в этот понедельник. В нем снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден
Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса
Режиссер "Вечных" Хлоя Чжао объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Хлоя Чжао, которая сняла блокбастер Marvel "Вечные", в беседе с журналистом из CinemaBlend объяснила
, почему на героев из этого фильма не подействовал щелчок Таноса.
В картине "Мстители: Война бесконечности" суперзлодей уничтожает половину всего живого, собрав вместе магические камни. Однако представители бессмертной инопланетной расы Вечные, как позже выяснилось, почему-то не пострадали.
По словам Хлои Чжао, все дело в их происхождении. Вечные считали себя древней расой с планеты Олимпия, пока в одном из эпизодов фильма не показали, что они не совсем живые существа.
"Я не могу произнести это вслух. Но если вы вспомните о том, что сказали им Целестиалы, а также о том, что Целестиалы поведали им о себе, получится, что технически они не могут быть уничтожены так (имея в виду щелчок Таноса. — Прим. ред.)", — пояснила Чжао.
Режиссер дала понять, что Вечные — своеобразные андроиды, созданные для того, чтобы защищать Землю.
Блокбастер вышел в российский прокат в этот понедельник. В нем снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.