https://ria.ru/20211115/eternals-1758450328.html

Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса

Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса - РИА Новости, 15.11.2021

Режиссер "Вечных" объяснила, почему на них не подействовал щелчок Таноса

Хлоя Чжао, которая сняла блокбастер Marvel "Вечные", в беседе с журналистом из CinemaBlend объяснила, почему на героев из этого фильма не подействовал щелчок... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T01:37

2021-11-15T01:37

2021-11-15T01:37

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анджелина джоли (войт)

сальма хайек

кит харингтон

ричард мэдден

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Хлоя Чжао, которая сняла блокбастер Marvel "Вечные", в беседе с журналистом из CinemaBlend объяснила, почему на героев из этого фильма не подействовал щелчок Таноса.В картине "Мстители: Война бесконечности" суперзлодей уничтожает половину всего живого, собрав вместе магические камни. Однако представители бессмертной инопланетной расы Вечные, как позже выяснилось, почему-то не пострадали. По словам Хлои Чжао, все дело в их происхождении. Вечные считали себя древней расой с планеты Олимпия, пока в одном из эпизодов фильма не показали, что они не совсем живые существа.Режиссер дала понять, что Вечные — своеобразные андроиды, созданные для того, чтобы защищать Землю. Блокбастер вышел в российский прокат в этот понедельник. В нем снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.

https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден