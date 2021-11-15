В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением
Правительство Эстонии предложило укрепить границу с Россией проволочным заграждением
© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
© Sputnik / Евгений Ашихмин
"На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с России помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует пресс-служба премьера.
Глава правительства отметила, что Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией. "На данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку. Мы поддерживаем введение Евросоюзом дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают действия белорусского режима по проведению гибридной атаки", — добавила Каллас.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.