https://ria.ru/20211115/estoniya-1759208805.html

В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением

В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением - РИА Новости, 15.11.2021

В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением

Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предлагает укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения, сообщила в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:02

2021-11-15T23:02

2021-11-15T23:02

в мире

литва

эстония

евросоюз

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предлагает укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров."На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с России помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября", - говорится в сообщении.По словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует пресс-служба премьера.Глава правительства отметила, что Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией. "На данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку. Мы поддерживаем введение Евросоюзом дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают действия белорусского режима по проведению гибридной атаки", — добавила Каллас.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

литва

эстония

россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T23:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, эстония, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии