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В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением
В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением - РИА Новости, 15.11.2021
В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением
Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предлагает укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения, сообщила в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:02
2021-11-15T23:02
в мире
литва
эстония
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предлагает укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров."На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с России помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября", - говорится в сообщении.По словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует пресс-служба премьера.Глава правительства отметила, что Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией. "На данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку. Мы поддерживаем введение Евросоюзом дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают действия белорусского режима по проведению гибридной атаки", — добавила Каллас.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, эстония, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:02 15.11.2021
 
В Эстонии предложили укрепить границу с Россией проволочным заграждением

Правительство Эстонии предложило укрепить границу с Россией проволочным заграждением

© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предлагает укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров.
"На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с России помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", — цитирует пресс-служба премьера.
Глава правительства отметила, что Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией. "На данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку. Мы поддерживаем введение Евросоюзом дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают действия белорусского режима по проведению гибридной атаки", — добавила Каллас.
Мигранты едят на сумках у пропускного пункта Брузги - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 15:14
Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
 
В миреЛитваЭстонияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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