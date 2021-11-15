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ЕС утвердил критерии для санкций против способствующих нелегальной миграции
ЕС утвердил критерии для санкций против способствующих нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021
ЕС утвердил критерии для санкций против способствующих нелегальной миграции
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС, РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:15
2021-11-15T13:56
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.При этом источник не сообщил, когда могут появиться новые санкционные списки в рамках мер по Белоруссии.Как пояснил накануне заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, министры согласуют критерии для ввода санкций против тех, кто, по мнению Брюсселя, может быть причастен к созданию миграционного кризиса на границах.Кроме того, по словам Борреля, в рамках уже действующего санкционного режима министры ЕС должны будут ввести санкции против 30 представителей Белоруссии, которые, по их мнению, замешаны в этом кризисе. Это уже пятый пакет европейских санкций против Белоруссии, которые ЕС начал вводить осенью прошлого года после президентских выборов в этой стране.При этом окончательного согласования новых имен для включения в список санкций не ожидается, хотя страны ЕС работают над этим вопросом.В начале прошлой недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В воскресенье Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем по ситуации на границе. В понедельник глава дипломатии ЕС заявил, что потоки мигрантов в Белоруссию находятся под контролем после контактов с авиакомпаниями.Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.
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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, евросоюз, брюссель
13:15 15.11.2021 (обновлено: 13:56 15.11.2021)
 
ЕС утвердил критерии для санкций против способствующих нелегальной миграции

Источник: в ЕС утвердили критерии для санкций против способствующих нелегальной миграции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.
"Да, я могу это подтвердить", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовали ли министры критерии введения новых санкций.
При этом источник не сообщил, когда могут появиться новые санкционные списки в рамках мер по Белоруссии.
Как пояснил накануне заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, министры согласуют критерии для ввода санкций против тех, кто, по мнению Брюсселя, может быть причастен к созданию миграционного кризиса на границах.
Кроме того, по словам Борреля, в рамках уже действующего санкционного режима министры ЕС должны будут ввести санкции против 30 представителей Белоруссии, которые, по их мнению, замешаны в этом кризисе. Это уже пятый пакет европейских санкций против Белоруссии, которые ЕС начал вводить осенью прошлого года после президентских выборов в этой стране.
При этом окончательного согласования новых имен для включения в список санкций не ожидается, хотя страны ЕС работают над этим вопросом.
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В начале прошлой недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В воскресенье Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем по ситуации на границе. В понедельник глава дипломатии ЕС заявил, что потоки мигрантов в Белоруссию находятся под контролем после контактов с авиакомпаниями.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.
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