https://ria.ru/20211115/enkanto-1759095073.html

Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез

Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез - РИА Новости, 15.11.2021

Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез

Певица и телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез стали актерами российского дубляжа 60-го мультфильма студии Disney "Энканто", сообщили в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:22

2021-11-15T13:22

2021-11-15T13:22

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез стали актерами российского дубляжа 60-го мультфильма студии Disney "Энканто", сообщили в пресс-службе Disney Russia. Тодоренко подарила свой голос главной героине фильма — Мирабель, а Родригез — ее дяде по имени Бруно. По словам телеведущей, это был ее первый опыт в озвучивании анимационных фильмов.И хотя у Тимура Родригеза есть опыт дубляжа, в диснеевскую сказку он погрузился впервые. В мультфильме рассказывают о необычной семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Так сложилось, что каждый ребенок в этой семье наделен уникальным магическими способностями, например, суперсилой, умением исцелять или понимать животных. Не повезло только Мирабель — ей дара не досталось.Но когда она обнаруживает, что магия в Энканто оказывается на грани исчезновения, Мирабель решает, что она единственная надежда ее семьи и отправляется в опасное путешествие.Премьера "Энканто" в российских кинотеатрах состоится 25 ноября.

https://ria.ru/20210908/rodrigez-1749023610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, регина тодоренко, тимур родригез