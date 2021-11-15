https://ria.ru/20211115/enkanto-1759095073.html
Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез
Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез - РИА Новости, 15.11.2021
Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез
Певица и телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез стали актерами российского дубляжа 60-го мультфильма студии Disney "Энканто", сообщили в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:22
2021-11-15T13:22
2021-11-15T13:22
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез стали актерами российского дубляжа 60-го мультфильма студии Disney "Энканто", сообщили в пресс-службе Disney Russia. Тодоренко подарила свой голос главной героине фильма — Мирабель, а Родригез — ее дяде по имени Бруно. По словам телеведущей, это был ее первый опыт в озвучивании анимационных фильмов.И хотя у Тимура Родригеза есть опыт дубляжа, в диснеевскую сказку он погрузился впервые. В мультфильме рассказывают о необычной семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Так сложилось, что каждый ребенок в этой семье наделен уникальным магическими способностями, например, суперсилой, умением исцелять или понимать животных. Не повезло только Мирабель — ей дара не досталось.Но когда она обнаруживает, что магия в Энканто оказывается на грани исчезновения, Мирабель решает, что она единственная надежда ее семьи и отправляется в опасное путешествие.Премьера "Энканто" в российских кинотеатрах состоится 25 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, регина тодоренко, тимур родригез
Юбилейный мультфильм Disney озвучили Регина Тодоренко и Тимур Родригез
Актерами российского дубляжа мультфильма "Энканто" стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез стали актерами российского дубляжа 60-го мультфильма студии Disney "Энканто", сообщили в пресс-службе Disney Russia.
Тодоренко подарила свой голос главной героине фильма — Мирабель, а Родригез — ее дяде по имени Бруно.
По словам телеведущей, это был ее первый опыт в озвучивании анимационных фильмов.
"Такая места была у меня детства. Хотела быть той актрисой, которая звонко говорит за принцессу. Наконец-то мечта сбылась! Считаю, что голос Мирабель очень схож с моим, поэтому работать было крайне интересно, хотя непросто", — поделилась впечатлениями Регина.
И хотя у Тимура Родригеза есть опыт дубляжа, в диснеевскую сказку он погрузился впервые.
"В детстве, когда я смотрел мультфильмы, самым важным для меня был голос, которым говорил персонаж. Каждая интонация на вес золота. И сейчас во время работы над "Энканто" я мог сделать десятки дублей, потому что мне необходимо было найти и соблюсти тонкую границу в характере моего персонажа, когда тот давал волю эмоциям, не допустить ощущения, что это два разных человека", — отметил шоумен.
В мультфильме рассказывают о необычной семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Так сложилось, что каждый ребенок в этой семье наделен уникальным магическими способностями, например, суперсилой, умением исцелять или понимать животных. Не повезло только Мирабель — ей дара не досталось.
Но когда она обнаруживает, что магия в Энканто оказывается на грани исчезновения, Мирабель решает, что она единственная надежда ее семьи и отправляется в опасное путешествие.
Премьера "Энканто" в российских кинотеатрах состоится 25 ноября.