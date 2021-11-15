https://ria.ru/20211115/eli-1759151958.html

На елочные базары Липецкой области поступят порядка 35 тысяч елей

На елочные базары Липецкой области поступят порядка 35 тысяч елей - РИА Новости, 15.11.2021

На елочные базары Липецкой области поступят порядка 35 тысяч елей

Около 35 тысяч елей и сосен планируют заготовить к новогодним праздникам лесники Липецкой области, деревья выращены на специальных новогодних плантациях,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:41

2021-11-15T16:41

2021-11-15T16:41

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Около 35 тысяч елей и сосен планируют заготовить к новогодним праздникам лесники Липецкой области, деревья выращены на специальных новогодних плантациях, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, массовая торговля елками в области начнется 20 декабря. Их стоимость останется в среднем на уровне 350 рублей за метр. Торговые точки на улицах Липецка уже определены в ходе открытых аукционов. Ознакомиться с местами продаж можно на интерактивной карте.Артамонов отметил, что за незаконные заготовки елей и сосен предусмотрены различные виды наказания. В зависимости от размера причиненного ущерба окружающей среде виновники привлекаются к административной или уголовной ответственности.Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. В Липецкой области поставлена задача увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии. "Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html

липецк

липецкая область

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липецк, липецкая область, игорь артамонов