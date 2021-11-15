https://ria.ru/20211115/dvigatel-1759067078.html

Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя

Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя - РИА Новости, 15.11.2021

Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя

Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:39

2021-11-15T10:39

2021-11-15T11:32

технологии

f-35

с-400 «триумф»

дмитрий шугаев

dubai airshow

су-57

мустафа варанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_fb30c88ff46d92b80db0329b7fad987c.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Кроме того, по мнению Шугаева, Турцию, которая не получила от США истребители F-35 из-за закупки С-400, могут заинтересовать российские Су-35, а также Су-57. При этом глава ФСВТС отметил, что поставка самолетов "Сухого" — прерогатива ВКС.Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но в приоритете собственные разработки.В свою очередь, гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял агентству, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029-м его планируют передать вооруженным силам страны.

https://ria.ru/20211104/turtsiya-1757709608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, f-35, с-400 «триумф», дмитрий шугаев, dubai airshow, су-57, мустафа варанк