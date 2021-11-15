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Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя
Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя - РИА Новости, 15.11.2021
Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя
Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 15.11.2021
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технологии
f-35
с-400 «триумф»
дмитрий шугаев
dubai airshow
су-57
мустафа варанк
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Кроме того, по мнению Шугаева, Турцию, которая не получила от США истребители F-35 из-за закупки С-400, могут заинтересовать российские Су-35, а также Су-57. При этом глава ФСВТС отметил, что поставка самолетов "Сухого" — прерогатива ВКС.Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но в приоритете собственные разработки.В свою очередь, гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял агентству, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029-м его планируют передать вооруженным силам страны.
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технологии, f-35, с-400 «триумф», дмитрий шугаев, dubai airshow, су-57, мустафа варанк
10:39 15.11.2021 (обновлено: 11:32 15.11.2021)
 
Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для нового истребителя

Россия готова помочь Турции с разработкой двигателя для истребителя пятого поколения

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : ФСВТС
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва готова помочь Анкаре создать двигатель для национального истребителя пятого поколения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"У Турции же есть собственная еще программа создания истребителя пятого поколения, так называемый TFX. Насколько я знаю, там не все получается с двигателем — поможем, если обратятся", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, по мнению Шугаева, Турцию, которая не получила от США истребители F-35 из-за закупки С-400, могут заинтересовать российские Су-35, а также Су-57. При этом глава ФСВТС отметил, что поставка самолетов "Сухого" — прерогатива ВКС.
Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но в приоритете собственные разработки.
В свою очередь, гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял агентству, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029-м его планируют передать вооруженным силам страны.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 15:30
Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции
 
ТехнологииF-35С-400 «Триумф»Дмитрий ШугаевDubai AirshowСу-57Мустафа Варанк
 
 
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