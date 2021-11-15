https://ria.ru/20211115/dtp-1759201613.html

Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему

Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему - РИА Новости, 15.11.2021

Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему

Четыре пешехода погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:32

2021-11-15T21:32

2021-11-15T23:33

происшествия

ставропольский край

зеленокумск

авто

россия

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ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Четыре пешехода погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону."В Георгиевском городском округе в результате двух ДТП на одном участке погибли четыре человека, еще трое ранены", — говорится в сообщении.По предварительным данным, около 18:30 на 314 километре автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель легкового автомобиля остановился у обочины из-за поломки. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда на водителя сломавшегося автомобиля, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречно движущийся автомобиль Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.Как добавили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП организована проверка, открыто уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц".Расследование находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Решается вопрос о мере пресечения для виновницы ДТП.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759162744.html

https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html

ставропольский край

зеленокумск

россия

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происшествия, ставропольский край, зеленокумск, авто, россия