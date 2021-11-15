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Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему
Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему - РИА Новости, 15.11.2021
Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему
Четыре пешехода погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:32
2021-11-15T23:33
происшествия
ставропольский край
зеленокумск
авто
россия
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Четыре пешехода погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону."В Георгиевском городском округе в результате двух ДТП на одном участке погибли четыре человека, еще трое ранены", — говорится в сообщении.По предварительным данным, около 18:30 на 314 километре автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель легкового автомобиля остановился у обочины из-за поломки. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда на водителя сломавшегося автомобиля, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречно движущийся автомобиль Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.Как добавили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП организована проверка, открыто уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц".Расследование находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Решается вопрос о мере пресечения для виновницы ДТП.
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происшествия, ставропольский край, зеленокумск, авто, россия
21:32 15.11.2021 (обновлено: 23:33 15.11.2021)
 
Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему

Четыре пешехода погибли в ДТП в Ставропольском крае, пытаясь помочь пострадавшему

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства на посту в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства на посту в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Четыре пешехода погибли под колесами Mazda, идя на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В Георгиевском городском округе в результате двух ДТП на одном участке погибли четыре человека, еще трое ранены", — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, около 18:30 на 314 километре автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель легкового автомобиля остановился у обочины из-за поломки. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда на водителя сломавшегося автомобиля, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречно движущийся автомобиль Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.

"Несколькими секундами спустя, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля Mazda не успевает среагировать и допускает наезд на пешеходов, которые (все четверо) от полученных травм скончались на месте. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив еще двоих пешеходов. У них резанные и скальпированные раны. Также медицинская помощь понадобилась водителю MAN. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС и сотрудники МЧС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП организована проверка, открыто уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц".
Расследование находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Решается вопрос о мере пресечения для виновницы ДТП.
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