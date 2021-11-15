https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html

Сбившую детей в Солнцево девушку отправят в колонию

Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево - РИА Новости, 15.11.2021

Сбившую детей в Солнцево девушку отправят в колонию

Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:51

2021-11-15T20:51

2021-11-15T21:23

происшествия

москва

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы.Приговор пока не вступил в законную силу.ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево