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Сбившую детей в Солнцево девушку отправят в колонию
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево - РИА Новости, 15.11.2021
Сбившую детей в Солнцево девушку отправят в колонию
Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:51
2021-11-15T21:23
происшествия
москва
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы.Приговор пока не вступил в законную силу.ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.
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происшествия, москва, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
20:51 15.11.2021 (обновлено: 21:23 15.11.2021)
 
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево

Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей на переходе в Солнцево

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова на заседании Тверского суда
Валерия Башкирова на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.
Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.
Цветы в память о погибших детях на месте ДТП на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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Мать девушки, сбившей детей в Москве, рассказала о переживаниях из-за ДТП
 
ПроисшествияМоскваВалерия БашкироваДТП с тремя детьми в Солнцево
 
 
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