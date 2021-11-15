Сбившую детей в Солнцево девушку отправят в колонию

20:51 15.11.2021 (обновлено: 21:23 15.11.2021)
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей на переходе в Солнцево
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова на заседании Тверского суда
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево, сообщила прокуратура Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.
Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.