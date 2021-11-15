https://ria.ru/20211115/dtp-1759165811.html

Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево

Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево - РИА Новости, 15.11.2021

Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево

Обвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Солнцево, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:32

2021-11-15T17:32

2021-11-15T22:01

происшествия

москва

валерия башкирова

дтп

россия

дтп с тремя детьми в солнцево

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Солнцево, сообщила столичная прокуратура."В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить В. Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме.Башкирова 16 июля за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе в Солнцево детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — двое старших впоследствии скончались в больнице, младшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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