https://ria.ru/20211115/dtp-1759165811.html
Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево
Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево - РИА Новости, 15.11.2021
Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево
Обвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Солнцево, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:32
2021-11-15T17:32
2021-11-15T22:01
происшествия
москва
валерия башкирова
дтп
россия
дтп с тремя детьми в солнцево
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742426_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f2110db1c5d2302b5f4c709ca884a1c3.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Солнцево, сообщила столичная прокуратура."В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить В. Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме.Башкирова 16 июля за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе в Солнцево детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — двое старших впоследствии скончались в больнице, младшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742426_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2bcd6640d270d60f46b17c77b09301fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, валерия башкирова, дтп, россия, дтп с тремя детьми в солнцево
17:32 15.11.2021 (обновлено: 22:01 15.11.2021)
Прокурор попросил дать реальный срок девушке, сбившей детей в Солнцево
Прокурор попросил дать шесть лет лишения свободы девушке, сбившей детей в Солнцево