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В Румынии микроавтобус с 19 школьниками попал в ДТП

В Румынии микроавтобус с 19 школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 15.11.2021

В Румынии микроавтобус с 19 школьниками попал в ДТП

Микроавтобус, в котором находились 19 школьников, попал в ДПТ в румынском уезде Прахова, пострадали четыре ребенка, сообщает агентство Agerpres. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:54

2021-11-15T16:54

2021-11-15T16:54

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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились 19 школьников, попал в ДПТ в румынском уезде Прахова, пострадали четыре ребенка, сообщает агентство Agerpres."Школьный микроавтобус, в котором находились 19 школьников, попал в понедельник в аварию возле населенного пункта Дрэгэнешть. Четыре школьника, которые были в микроавтобусе, ранены, но находятся в сознании", - сообщает Agerpres со ссылкой на Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством, причина аварии пока не установлена.К месту аварии прибыли пожарные, спасатели и экипажи неотложной медицинской помощи.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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в мире, дтп, румыния