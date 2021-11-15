https://ria.ru/20211115/dtp-1759140878.html
В Йошкар-Оле пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Йошкар-Оле пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 15.11.2021
В Йошкар-Оле пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Четверо пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы в результате ДТП в Йошкар-Оле, сообщает УГИБДД МВД по Марий Эл. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:48
2021-11-15T15:48
2021-11-15T15:48
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Четверо пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы в результате ДТП в Йошкар-Оле, сообщает УГИБДД МВД по Марий Эл.Около 8.00 в понедельник у дома по улице Суворова водитель ВАЗ 2114 на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге, по предварительным данным, не уступил дорогу автобусу, приближавшемуся по главной дороге, и совершил столкновение с ним. После этого произошло столкновение с самосвалом.Отмечается, что в период с января по ноябрь 2021 года в республике отмечается рост количества ДТП с пассажирским транспортом. "Произошло 31 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 4 и получили ранения 43 человека", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, дтп, йошкар-ола
В Йошкар-Оле пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек получили травмы при столкновении автобуса с легковой машиной в Йошкар-Оле