https://ria.ru/20211115/detdom-1759169852.html
Омбудсмен оценила здоровье мальчика, над которым издевались в детдоме
Омбудсмен оценила здоровье мальчика, над которым издевались в детдоме - РИА Новости, 15.11.2021
Омбудсмен оценила здоровье мальчика, над которым издевались в детдоме
Отклонений в физическом и психологическом здоровье ребенка после издевательств над ним подростков в детском доме Курганской области не выявлено, сейчас он... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:57
2021-11-15T17:57
2021-11-15T17:57
происшествия
курганская область
здоровье - общество
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Отклонений в физическом и психологическом здоровье ребенка после издевательств над ним подростков в детском доме Курганской области не выявлено, сейчас он находится в безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон издевательства над малышом – его били по голове, животу, курили и дышали в лицо дымом. После опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к противоправному деянию и его съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности."Воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка. Его обследовали специалисты Курганской областной детской больницы им. Красного Креста - травматолог, невролог, педиатр. По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Лопатиной.Он живёт в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом, уточнила она.Кроме того, по словам Лопатиной, на месте она пообщалась со всеми воспитанниками Кипельского детского дома. "Все ребята чувствуют себя хорошо, комфортно, в том числе малыши. Им ничего не угрожает. Все дети удивлены обнародованному факту, утверждают, что такого не ожидали", - отметила она. Омбудсмен добавила, что сейчас один из подростков находится в изоляторе временного содержания.Также, по данным Лопатиной, главным управлением социальной защиты населения и органом опеки и попечительства по факту сообщения в соцсетях проведена служебная проверка, приняты серьёзные дисциплинарные меры, так, с некоторыми сотрудниками будут расторгнуты трудовые договоры. В ближайшее время проверим и другие организации для детей-сирот, отметила она.
https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html
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происшествия, курганская область, здоровье - общество, россия
Омбудсмен оценила здоровье мальчика, над которым издевались в детдоме
Мальчик, над которым издевались в детдоме в Курганской области, полностью здоров
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Отклонений в физическом и психологическом здоровье ребенка после издевательств над ним подростков в детском доме Курганской области
не выявлено, сейчас он находится в безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.
В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон издевательства над малышом – его били по голове, животу, курили и дышали в лицо дымом. После опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к противоправному деянию и его съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ
(побои). Следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности.
"Воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка. Его обследовали специалисты Курганской областной детской больницы им. Красного Креста - травматолог, невролог, педиатр. По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Лопатиной.
Он живёт в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом, уточнила она.
Кроме того, по словам Лопатиной, на месте она пообщалась со всеми воспитанниками Кипельского детского дома. "Все ребята чувствуют себя хорошо, комфортно, в том числе малыши. Им ничего не угрожает. Все дети удивлены обнародованному факту, утверждают, что такого не ожидали", - отметила она. Омбудсмен добавила, что сейчас один из подростков находится в изоляторе временного содержания.
Также, по данным Лопатиной, главным управлением социальной защиты населения и органом опеки и попечительства по факту сообщения в соцсетях проведена служебная проверка, приняты серьёзные дисциплинарные меры, так, с некоторыми сотрудниками будут расторгнуты трудовые договоры. В ближайшее время проверим и другие организации для детей-сирот, отметила она.