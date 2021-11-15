https://ria.ru/20211115/covid-19-1759160902.html

В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок

В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок - РИА Новости, 15.11.2021

В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок

Врачи в Белгородской области не смогли спасти девятилетнего ребенка, поступившего в ковидный детский госпиталь в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:17

2021-11-15T17:17

2021-11-15T17:17

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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Врачи в Белгородской области не смогли спасти девятилетнего ребенка, поступившего в ковидный детский госпиталь в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.С начала пандемии в регионе выявлено 67 669 случаев COVID-19. Выздоровели 55 396 пациентов, умерли 1 387."Сейчас в детском ковидном госпитале лечатся 26 детей. Девятилетнего жителя области врачам не удалось спасти. Юный пациент изначально поступил в тяжёлом состоянии с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении. Оперативный штаб отмечает, что врачи проводили лечение в соответствии со всеми стандартами, в том числе с консультацией федеральных московских центров, однако "динамика была отрицательная".

https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии