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В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок
В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок - РИА Новости, 15.11.2021
В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок
Врачи в Белгородской области не смогли спасти девятилетнего ребенка, поступившего в ковидный детский госпиталь в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:17
2021-11-15T17:17
распространение коронавируса
общество
белгородская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Врачи в Белгородской области не смогли спасти девятилетнего ребенка, поступившего в ковидный детский госпиталь в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.С начала пандемии в регионе выявлено 67 669 случаев COVID-19. Выздоровели 55 396 пациентов, умерли 1 387."Сейчас в детском ковидном госпитале лечатся 26 детей. Девятилетнего жителя области врачам не удалось спасти. Юный пациент изначально поступил в тяжёлом состоянии с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении. Оперативный штаб отмечает, что врачи проводили лечение в соответствии со всеми стандартами, в том числе с консультацией федеральных московских центров, однако "динамика была отрицательная".
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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:17 15.11.2021
 
В Белгородской области от COVID-19 умер девятилетний ребенок

В Белгородской области в ковидном детском госпитале умер девятилетний ребенок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Врачи в Белгородской области не смогли спасти девятилетнего ребенка, поступившего в ковидный детский госпиталь в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
С начала пандемии в регионе выявлено 67 669 случаев COVID-19. Выздоровели 55 396 пациентов, умерли 1 387.
"Сейчас в детском ковидном госпитале лечатся 26 детей. Девятилетнего жителя области врачам не удалось спасти. Юный пациент изначально поступил в тяжёлом состоянии с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении. Оперативный штаб отмечает, что врачи проводили лечение в соответствии со всеми стандартами, в том числе с консультацией федеральных московских центров, однако "динамика была отрицательная".
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