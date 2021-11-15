https://ria.ru/20211115/checkmate-1759087895.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществе Checkmate перед F-35

В "Ростехе" рассказали о преимуществе Checkmate перед F-35 - РИА Новости, 15.11.2021

В "Ростехе" рассказали о преимуществе Checkmate перед F-35

Истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с F-35, но заметно дешевле, чем американский конкурент, заявил журналистам на Dubai Airshow 2021... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:08

2021-11-15T12:08

2021-11-15T12:08

безопасность

технологии

комсомольск-на-амуре

сергей чемезов

рособоронэкспорт

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

f-35

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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с F-35, но заметно дешевле, чем американский конкурент, заявил журналистам на Dubai Airshow 2021 гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов."К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее - как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы", - сказал Чемезов.Он подчеркнул, что базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.По его словам, чтобы поднять самолет к 2023 году, нужно "где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты"."Рособоронэкспорт" уже начал его продвижение. Проведен ряд переговоров с иностранными делегациями, сейчас формируются для них предложения по облику машины", - добавил Чемезов.Накануне глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре началось производство нескольких Checkmate для проведения испытаний.Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759079107.html

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759058683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, комсомольск-на-амуре, сергей чемезов, рособоронэкспорт, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), f-35, ростех, f-16, dubai airshow