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"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate
"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate - РИА Новости, 15.11.2021
"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate
Госкорпорация "Ростех" выпустила видео, где впервые показала беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:34
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безопасность
технологии
сша
жуковский
f-35
ростех
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" выпустила видео, где впервые показала беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate.В ролике демонстрируется компьютерная графика с боевым применением Chekmate, в одном из эпизодов он заходит в хвост американскому F-35. На других кадрах видно, как самолет на малой высоте проходит над стоящей на аэродроме группой истребителей производства США F-16 и F-4, поднимая облако пыли.В какой-то момент на видео появляется беспилотная версия самолета, она имеет такие же формы, как пилотируемый истребитель, но лишена кабины для летчика, из-за чего производит крайне необычное впечатление.Легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") спроектировали в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создали на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Впервые самолет показали в подмосковном Жуковском в июне на МАКС-2021. Его испытания запланированы на 2023 год, а старт серийного производства — на 2026-й.
сша
жуковский
россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полет беспилотного истребителя Checkmate
"Ростех" впервые показал беспилотный истребитель Checkmate - эта версия имеет те же формы, что и пилотируемая, но лишена кабины для летчика.
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безопасность, технологии, сша, жуковский, f-35, ростех, f-16, dubai airshow, су-57, россия, checkmate
11:34 15.11.2021 (обновлено: 21:56 15.11.2021)
 
"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate

"Ростех" показал беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate

© ОАКБеспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
© ОАК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" выпустила видео, где впервые показала беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate.
В ролике демонстрируется компьютерная графика с боевым применением Chekmate, в одном из эпизодов он заходит в хвост американскому F-35. На других кадрах видно, как самолет на малой высоте проходит над стоящей на аэродроме группой истребителей производства США F-16 и F-4, поднимая облако пыли.
В какой-то момент на видео появляется беспилотная версия самолета, она имеет такие же формы, как пилотируемый истребитель, но лишена кабины для летчика, из-за чего производит крайне необычное впечатление.
Легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") спроектировали в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создали на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.
Впервые самолет показали в подмосковном Жуковском в июне на МАКС-2021. Его испытания запланированы на 2023 год, а старт серийного производства — на 2026-й.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
21 июля, 03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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БезопасностьТехнологииСШАЖуковскийF-35РостехF-16Dubai AirshowСу-57РоссияCheckmate
 
 
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