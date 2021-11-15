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"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate

"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate - РИА Новости, 15.11.2021

"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate

Госкорпорация "Ростех" выпустила видео, где впервые показала беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. РИА Новости, 15.11.2021

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безопасность

технологии

сша

жуковский

f-35

ростех

f-16

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" выпустила видео, где впервые показала беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate.В ролике демонстрируется компьютерная графика с боевым применением Chekmate, в одном из эпизодов он заходит в хвост американскому F-35. На других кадрах видно, как самолет на малой высоте проходит над стоящей на аэродроме группой истребителей производства США F-16 и F-4, поднимая облако пыли.В какой-то момент на видео появляется беспилотная версия самолета, она имеет такие же формы, как пилотируемый истребитель, но лишена кабины для летчика, из-за чего производит крайне необычное впечатление.Легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") спроектировали в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создали на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Впервые самолет показали в подмосковном Жуковском в июне на МАКС-2021. Его испытания запланированы на 2023 год, а старт серийного производства — на 2026-й.

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Полет беспилотного истребителя Checkmate "Ростех" впервые показал беспилотный истребитель Checkmate - эта версия имеет те же формы, что и пилотируемая, но лишена кабины для летчика. 2021-11-15T11:34 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, технологии, сша, жуковский, f-35, ростех, f-16, dubai airshow, су-57, россия, checkmate