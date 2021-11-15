https://ria.ru/20211115/checkmate-1759058683.html

В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate

В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate - РИА Новости, 15.11.2021

В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate

Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate с нотками стекла и металлов, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:53

2021-11-15T09:53

2021-11-15T09:53

технологии

ростех

dubai airshow

checkmate

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate с нотками стекла и металлов, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех"."Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Партнером "Ростеха" выступила Гильдия парфюмеров России", - сказали в корпорации.Как отмечают в "Ростехе", парфюмеры использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. "Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма", - уточняют в компании.Аромат был создан специально к международной премьере прототипа самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021.Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя.Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.

https://ria.ru/20211114/checkmate-1759002342.html

https://ria.ru/20211109/checkmate-1758151546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ростех, dubai airshow, checkmate