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В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate
В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate - РИА Новости, 15.11.2021
В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate
Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate с нотками стекла и металлов, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:53
2021-11-15T09:53
технологии
ростех
dubai airshow
checkmate
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate с нотками стекла и металлов, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех"."Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Партнером "Ростеха" выступила Гильдия парфюмеров России", - сказали в корпорации.Как отмечают в "Ростехе", парфюмеры использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. "Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма", - уточняют в компании.Аромат был создан специально к международной премьере прототипа самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021.Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя.Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.
https://ria.ru/20211114/checkmate-1759002342.html
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технологии, ростех, dubai airshow, checkmate
09:53 15.11.2021
 
В "Ростехе" рассказали о духах, посвященных истребителю Checkmate

Духи, посвященные истребителю Checkmate, сочетают в себе нотки стекла, кожи и металлов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate с нотками стекла и металлов, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".
"Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Партнером "Ростеха" выступила Гильдия парфюмеров России", - сказали в корпорации.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 16:15
В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей Checkmate
Как отмечают в "Ростехе", парфюмеры использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. "Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма", - уточняют в компании.
Аромат был создан специально к международной премьере прототипа самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя.
Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 03:39Новое оружие России
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
 
ТехнологииРостехDubai AirshowCheckmate
 
 
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