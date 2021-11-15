https://ria.ru/20211115/chazov-1759118391.html

Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым

Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым - РИА Новости, 15.11.2021

Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов будет похоронен в понедельник рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:14

2021-11-15T14:14

2021-11-15T14:14

общество

москва

игорь кириллов

евгений чазов

умер евгений чазов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17393/02/173930296_0:228:2293:1518_1920x0_80_0_0_eee9bce49abcb211248460868251beb5.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов будет похоронен в понедельник рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, передает корреспондент агентства.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет.Как ранее уточнил источник РИА Новости, Чазова похоронят на 11 участке Новодевичьего кладбища.

https://ria.ru/20211115/chazov-1759107758.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, игорь кириллов, евгений чазов, умер евгений чазов