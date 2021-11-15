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Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым
Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым - РИА Новости, 15.11.2021
Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов будет похоронен в понедельник рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:14
2021-11-15T14:14
2021-11-15T14:14
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игорь кириллов
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умер евгений чазов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов будет похоронен в понедельник рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, передает корреспондент агентства.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет.Как ранее уточнил источник РИА Новости, Чазова похоронят на 11 участке Новодевичьего кладбища.
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общество, москва, игорь кириллов, евгений чазов, умер евгений чазов
Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым
Академика Чазова похоронят рядом с журналистом Кирилловым на Новодевичьем кладбище