https://ria.ru/20211115/britaniya-1759165333.html
Британия повысила уровень террористической опасности
Британия повысила уровень террористической опасности - РИА Новости, 15.11.2021
Британия повысила уровень террористической опасности
Уровень террористической опасности в Британии повышен со "существенного " до "сильного" после теракта в Ливерпуле, говорится в сообщении министерства внутренних РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:30
2021-11-15T17:30
2021-11-15T18:53
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ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень террористической опасности в Британии повышен со "существенного " до "сильного" после теракта в Ливерпуле, говорится в сообщении министерства внутренних дел Великобритании."В связи со вчерашним инцидентном в Ливерпуле Объединённый аналитический центр по терроризму сегодня 15 января принял решение повысить уровень террористский угрозы со "значимого" до "сильного", что означает высокую вероятность совершения террористического акта", - говорится в сообщении.Поясняется, что решение было принято в связи с тем, что за последний месяц в Британии произошло два террористических инцидента, что отражает "сложный и волатильный характер террористической угрозы в стране"."Важно, чтобы общественность оставалась бдительной к угрозе терроризма, но не впадала в панику. Я призываю всех, кто владеет информацией относительно подозрительной активности, сообщить полиции", - приводятся в заявлении слова главы МВД Прити Пател.В Британии пять уровней террористической угрозы: низкий, средний, существенный, сильный и критический.В последний раз в Великобритании уровень террористической угроз повышался до "сильного" в ноябре 2020 года, после этого в феврале 2021 года он был понижен до "значимого".В воскресенье у здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан. Оставшийся в машине пассажир скончался.Проверка показала, что причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства, которое с собой принес пассажир. Полиция квалифицировала происшествие как террористический инцидент, уже задержаны четыре человека.
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в мире, великобритания, ливерпуль
17:30 15.11.2021 (обновлено: 18:53 15.11.2021)
Британия повысила уровень террористической опасности
Британия после вчерашнего взрыва в Ливерпуле повысила уровень террористической опасности
ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости.
Уровень террористической опасности в Британии повышен со "существенного " до "сильного" после теракта в Ливерпуле
, говорится в сообщении министерства внутренних дел Великобритании
.
"В связи со вчерашним инцидентном в Ливерпуле Объединённый аналитический центр по терроризму сегодня 15 января принял решение повысить уровень террористский угрозы со "значимого" до "сильного", что означает высокую вероятность совершения террористического акта", - говорится в сообщении.
Поясняется, что решение было принято в связи с тем, что за последний месяц в Британии произошло два террористических инцидента, что отражает "сложный и волатильный характер террористической угрозы в стране".
"Важно, чтобы общественность оставалась бдительной к угрозе терроризма, но не впадала в панику. Я призываю всех, кто владеет информацией относительно подозрительной активности, сообщить полиции", - приводятся в заявлении слова главы МВД Прити Пател.
В Британии пять уровней террористической угрозы: низкий, средний, существенный, сильный и критический.
В последний раз в Великобритании
уровень террористической угроз повышался до "сильного" в ноябре 2020 года, после этого в феврале 2021 года он был понижен до "значимого".
В воскресенье у здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан. Оставшийся в машине пассажир скончался.
Проверка показала, что причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства, которое с собой принес пассажир. Полиция квалифицировала происшествие как террористический инцидент, уже задержаны четыре человека.