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В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу

В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу - РИА Новости, 15.11.2021

В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил отменить новогодний банкет для чиновников, а вместо этого направить средства на создание праздничной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:02

2021-11-15T17:02

2021-11-15T17:02

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

михаил евраев

анатолий гулин

владимир волков (политик)

коронавирусы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил отменить новогодний банкет для чиновников, а вместо этого направить средства на создание праздничной атмосферы в "красных зонах" больниц, где многим медикам придется встретить Новый год, сообщает правительство региона.В понедельник врио губернатора Михаил Евраев провел еженедельное оперативное совещание в новом формате – с участием глав муниципальных образований. Как отметил руководитель региона, в таком расширенном составе оперативки будут проходить не каждую неделю, а по мере необходимости – для того, чтобы, по его словам, "сверять часы по важным текущим вопросам"."Прежде чем приступить к работе, хочу вам сообщить, что я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в Концертно-зрелищном центре. В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией", - заявил Евраев.Он отметил, что считает правильным организовать праздник для медиков. "Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. Они очень устали. И многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул врио губернатора.На совещании Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит более 160 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. "Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов и серьезная помощь нашему здравоохранению, – отметил глава региона.По словам и. о. зампредседателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, в ближайшее время будет составлен график распределения денежных средств в больницы. Кроме того, он сообщил, что выделенные из резервного фонда областного правительства средства на дооснащение больниц кислородом в размере 60 миллионов рублей полностью освоены. К кислороду подключено 70% коек для коронавирусных больных. Таким образом, выполнено поручение врио губернатора, резюмировал Гулин.Еще один вопрос повестки совещания касался работы межведомственной группы, которая занимается решением проблем транспортной реформы в областном центре. Врио губернатора напомнил, что группа должна учитывать в своей работе обращения граждан в соцсетях. По его словам, судя по его аккаунту в Instagram, куда пишут люди, а также по данным Центра управления регионом и специальной горячей линии, у жителей города много замечаний по работе общественного транспорта. Михаил Евраев попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер, в ответ на это мэр Владимир Волков отчитался об увеличении количества автобусов.

https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html

https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html

https://ria.ru/20211103/kontrol-1757565127.html

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