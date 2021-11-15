Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211115/bolnitsy-1759157109.html
В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу
В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу - РИА Новости, 15.11.2021
В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил отменить новогодний банкет для чиновников, а вместо этого направить средства на создание праздничной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:02
2021-11-15T17:02
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
михаил евраев
анатолий гулин
владимир волков (политик)
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил отменить новогодний банкет для чиновников, а вместо этого направить средства на создание праздничной атмосферы в "красных зонах" больниц, где многим медикам придется встретить Новый год, сообщает правительство региона.В понедельник врио губернатора Михаил Евраев провел еженедельное оперативное совещание в новом формате – с участием глав муниципальных образований. Как отметил руководитель региона, в таком расширенном составе оперативки будут проходить не каждую неделю, а по мере необходимости – для того, чтобы, по его словам, "сверять часы по важным текущим вопросам"."Прежде чем приступить к работе, хочу вам сообщить, что я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в Концертно-зрелищном центре. В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией", - заявил Евраев.Он отметил, что считает правильным организовать праздник для медиков. "Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. Они очень устали. И многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул врио губернатора.На совещании Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит более 160 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. "Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов и серьезная помощь нашему здравоохранению, – отметил глава региона.По словам и. о. зампредседателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, в ближайшее время будет составлен график распределения денежных средств в больницы. Кроме того, он сообщил, что выделенные из резервного фонда областного правительства средства на дооснащение больниц кислородом в размере 60 миллионов рублей полностью освоены. К кислороду подключено 70% коек для коронавирусных больных. Таким образом, выполнено поручение врио губернатора, резюмировал Гулин.Еще один вопрос повестки совещания касался работы межведомственной группы, которая занимается решением проблем транспортной реформы в областном центре. Врио губернатора напомнил, что группа должна учитывать в своей работе обращения граждан в соцсетях. По его словам, судя по его аккаунту в Instagram, куда пишут люди, а также по данным Центра управления регионом и специальной горячей линии, у жителей города много замечаний по работе общественного транспорта. Михаил Евраев попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер, в ответ на это мэр Владимир Волков отчитался об увеличении количества автобусов.
https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html
https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html
https://ria.ru/20211103/kontrol-1757565127.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев, анатолий гулин, владимир волков (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:02 15.11.2021
 
В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу

В Ярославской области в "красных зонах" больниц создадут новогоднюю атмосферу

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил отменить новогодний банкет для чиновников, а вместо этого направить средства на создание праздничной атмосферы в "красных зонах" больниц, где многим медикам придется встретить Новый год, сообщает правительство региона.
В понедельник врио губернатора Михаил Евраев провел еженедельное оперативное совещание в новом формате – с участием глав муниципальных образований. Как отметил руководитель региона, в таком расширенном составе оперативки будут проходить не каждую неделю, а по мере необходимости – для того, чтобы, по его словам, "сверять часы по важным текущим вопросам".
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:33Ярославская область
Школы Ярославской области получат 53 новых автобуса
"Прежде чем приступить к работе, хочу вам сообщить, что я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в Концертно-зрелищном центре. В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией", - заявил Евраев.
Он отметил, что считает правильным организовать праздник для медиков. "Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. Они очень устали. И многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул врио губернатора.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 10:29Ярославская область
Евраев поручил ускорить подготовку к дорожному сезону в Ярославской области
На совещании Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит более 160 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. "Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов и серьезная помощь нашему здравоохранению, – отметил глава региона.
По словам и. о. зампредседателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, в ближайшее время будет составлен график распределения денежных средств в больницы. Кроме того, он сообщил, что выделенные из резервного фонда областного правительства средства на дооснащение больниц кислородом в размере 60 миллионов рублей полностью освоены. К кислороду подключено 70% коек для коронавирусных больных. Таким образом, выполнено поручение врио губернатора, резюмировал Гулин.
Еще один вопрос повестки совещания касался работы межведомственной группы, которая занимается решением проблем транспортной реформы в областном центре. Врио губернатора напомнил, что группа должна учитывать в своей работе обращения граждан в соцсетях. По его словам, судя по его аккаунту в Instagram, куда пишут люди, а также по данным Центра управления регионом и специальной горячей линии, у жителей города много замечаний по работе общественного транспорта. Михаил Евраев попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер, в ответ на это мэр Владимир Волков отчитался об увеличении количества автобусов.
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 15:20Ярославская область
В Ярославской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
 
Ярославская областьОбществоЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевАнатолий ГулинВладимир Волков (политик)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
00:40В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа
Лента новостейМолния
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа