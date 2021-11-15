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Мужчины, сломавшие двери в больнице под Тулой, раскаялись в содеянном
Мужчины, сломавшие двери в больнице под Тулой, раскаялись в содеянном - РИА Новости, 15.11.2021
Мужчины, сломавшие двери в больнице под Тулой, раскаялись в содеянном
Родственники скончавшегося пациента в больнице в Тульской области раскаялись в том, что незаконно проникли в медучреждение, при этом один из них разворотил три... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:46
2021-11-15T14:46
2021-11-15T14:46
происшествия
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Родственники скончавшегося пациента в больнице в Тульской области раскаялись в том, что незаконно проникли в медучреждение, при этом один из них разворотил три двери и телефон в приемной, сообщает УМВД по региону.Местные СМИ сообщили, что в больницу Новомосковска ворвались четверо мужчин, сломали дверь, телефон, якобы напали на охранника. Минздрав региона, не раскрывая деталей, отметил, что полиция разбирается в произошедшем, пострадавших в результате инцидента нет. Представитель прокуратуры рассказала РИА Новости, что в отношении одного мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме, второго - дело об административном правонарушении. В прокуратуре подтвердили версию СМИ, что в больницу нагрянули родственники скончавшегося 29-летнего пациента.По данным полиции, 14 ноября в 21.00 в дежурную часть ОМВД по Новомосковску поступило сообщение о том, что в здании Новомосковской клинической больницы четверо неизвестных мужчин устроили скандал. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд ППС."Как выяснилось, около 20.00 в реанимационном отделении скончался молодой человек 1992 года рождения. Примерно через час в больницу пришли четверо мужчин - родственники умершего. Один из них умышленно повредил три двери и разбил стационарный телефон", - говорится в сообщении УМВД по региону.Мужчина 1983 года рождения был задержан полицейскими и доставлен в ОМВД, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Еще один участник инцидента, 1984 года рождения, привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ за самовольное проникновение на охраняемый объект, информирует полиция."В действиях остальных состава правонарушений не установлено. Оба задержанных раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
Мужчины, сломавшие двери в больнице под Тулой, раскаялись в содеянном
Мужчины, сломавшие двери и телефон в больнице под Тулой, раскаялись в содеянном
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Родственники скончавшегося пациента в больнице в Тульской области раскаялись в том, что незаконно проникли в медучреждение, при этом один из них разворотил три двери и телефон в приемной, сообщает УМВД по региону.
Местные СМИ сообщили, что в больницу Новомосковска ворвались четверо мужчин, сломали дверь, телефон, якобы напали на охранника. Минздрав региона, не раскрывая деталей, отметил, что полиция разбирается в произошедшем, пострадавших в результате инцидента нет. Представитель прокуратуры рассказала РИА Новости, что в отношении одного мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме, второго - дело об административном правонарушении. В прокуратуре подтвердили версию СМИ, что в больницу нагрянули родственники скончавшегося 29-летнего пациента.
По данным полиции, 14 ноября в 21.00 в дежурную часть ОМВД по Новомосковску поступило сообщение о том, что в здании Новомосковской клинической больницы четверо неизвестных мужчин устроили скандал. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд ППС.
"Как выяснилось, около 20.00 в реанимационном отделении скончался молодой человек 1992 года рождения. Примерно через час в больницу пришли четверо мужчин - родственники умершего. Один из них умышленно повредил три двери и разбил стационарный телефон", - говорится в сообщении УМВД по региону.
Мужчина 1983 года рождения был задержан полицейскими и доставлен в ОМВД, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ
(вандализм). Еще один участник инцидента, 1984 года рождения, привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ за самовольное проникновение на охраняемый объект, информирует полиция.
"В действиях остальных состава правонарушений не установлено. Оба задержанных раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении.