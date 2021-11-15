https://ria.ru/20211115/blinken-1759099545.html

В Кремле опровергли слова Блинкена об отвлечении Минском внимания от Москвы

В Кремле опровергли слова Блинкена об отвлечении Минском внимания от Москвы - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле опровергли слова Блинкена об отвлечении Минском внимания от Москвы

Москва считает неверным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на отвлечение... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:47

2021-11-15T12:47

2021-11-15T13:08

в мире

сша

белоруссия

дмитрий песков

энтони блинкен

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва считает неверным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на отвлечение внимания от действий РФ на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны", - сказал Песков журналистам.Госдепартамент ранее сообщил, что Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758705304.html

сша

белоруссия

россия

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в мире, сша, белоруссия, дмитрий песков, энтони блинкен, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии