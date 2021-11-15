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Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона
Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона - РИА Новости, 15.11.2021
Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона
Американский суд освободил из-под стражи с ограничительными условиями экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона, которому предъявлены обвинения в неуважении к РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:18
2021-11-15T22:26
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американский суд освободил из-под стражи с ограничительными условиями экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона, которому предъявлены обвинения в неуважении к конгрессу за отказ давать показания по поводу штурма Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.Бэннону, который считается главным идеологом президентства Трампа, предписывается еженедельно отмечаться по телефону, сдать загранпаспорт и ставить власти в известность о поездках за пределы Вашингтона.Бэннон в понедельник утром сам явился в ФБР, где был арестован по двум пунктам обвинения. Ему инкриминируется неуважение к конгрессу, который вызывал его повесткой для дачи показаний комиссии, расследующей события 6 января.По каждому из пунктов Бэннону грозит до года лишения свободы. Следующее заседание, на котором он должен будет дать ответ на обвинения, назначено на 18 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, стивен бэннон, фбр
22:18 15.11.2021 (обновлено: 22:26 15.11.2021)
 
Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона

В США освободили из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона с ограничительными условиями

© AP Photo / Alex BrandonСоветник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон
Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американский суд освободил из-под стражи с ограничительными условиями экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона, которому предъявлены обвинения в неуважении к конгрессу за отказ давать показания по поводу штурма Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.
Бэннону, который считается главным идеологом президентства Трампа, предписывается еженедельно отмечаться по телефону, сдать загранпаспорт и ставить власти в известность о поездках за пределы Вашингтона.
Бэннон в понедельник утром сам явился в ФБР, где был арестован по двум пунктам обвинения. Ему инкриминируется неуважение к конгрессу, который вызывал его повесткой для дачи показаний комиссии, расследующей события 6 января.
По каждому из пунктов Бэннону грозит до года лишения свободы. Следующее заседание, на котором он должен будет дать ответ на обвинения, назначено на 18 ноября.
Сторонник обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года на митинге Justice for J6 в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 18:03
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
 
В миреСШАДональд ТрампСтивен БэннонФБР
 
 
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