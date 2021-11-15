https://ria.ru/20211115/bennon-1759204923.html

Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона

Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона - РИА Новости, 15.11.2021

Суд в США освободил из-под ареста экс-советника Трампа Бэннона

Американский суд освободил из-под стражи с ограничительными условиями экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона, которому предъявлены обвинения в неуважении к РИА Новости, 15.11.2021

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в мире

сша

дональд трамп

стивен бэннон

фбр

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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американский суд освободил из-под стражи с ограничительными условиями экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона, которому предъявлены обвинения в неуважении к конгрессу за отказ давать показания по поводу штурма Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.Бэннону, который считается главным идеологом президентства Трампа, предписывается еженедельно отмечаться по телефону, сдать загранпаспорт и ставить власти в известность о поездках за пределы Вашингтона.Бэннон в понедельник утром сам явился в ФБР, где был арестован по двум пунктам обвинения. Ему инкриминируется неуважение к конгрессу, который вызывал его повесткой для дачи показаний комиссии, расследующей события 6 января.По каждому из пунктов Бэннону грозит до года лишения свободы. Следующее заседание, на котором он должен будет дать ответ на обвинения, назначено на 18 ноября.

https://ria.ru/20211109/tramp-1758286006.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, стивен бэннон, фбр