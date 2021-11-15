10:41 15.11.2021 (обновлено: 11:13 15.11.2021)
"Белавиа" не будет брать на рейсы Дубай — Минск граждан нескольких стран
"Белавиа" не будет брать на рейсы Дубай — Минск граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию.
"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая", - говорится в сообщении на сайте компании. Подчеркивается, что авиакомпания в целом усилила контроль за исполнением визовых требований и миграционным законодательством на всех рейсах.
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В сообщении поясняется, что авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале 2021 года. В летний период, в период "низкого сезона" в Дубае, авиакомпания выполняла рейсы с частотой 3 рейса в неделю. В связи с увеличением спроса со стороны туристических операторов Белоруссии, реализующих авиабилеты в составе туристических пакетов белорусским гражданам, частота выполнения рейсов с октября 2021 года увеличилась до 5 рейсов в неделю. Таким образом, подчеркнули в компании, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным. Также на этом рейсе путешествуют участники Expo-2020 в Дубае.
Авиакомпания "Белавиа" подчеркивает, что "на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирака, Йемен, Сирию и никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь". "В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ, авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством", - добавили в компании. Ранее "Белавиа" сообщила, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.