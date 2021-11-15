Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
Глава МИД Мали Диоп заявил, что тема создания в стране военной базы России не обсуждалась
"Эта тема не обсуждалась. Эта тема не стоит на повестке дня в Мали... Первоочередной задачей малийских властей является обеспечение того, чтобы Мали могла взять на себя ответственность за свою безопасность, защиту людей и имущества, защиту целостности национальной территории, единства и суверенитета Мали. И это ответственность властей, это ответственность малийских сил обороны и безопасности, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль", - заявил Диоп.
По его словам, партнеры Мали могут оказывать различные виды поддержки: техническую поддержку, поддержку в плане обучения, технологий, необходимого оборудования, консультативную помощь.
"В какой-то момент нам нужна была внешняя помощь, мы просили об этом, мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали, и мы надеемся, что наша армия, наши силы обороны и безопасности смогут быть использованы для обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул министр.
Диоп отметил, что его российский коллега Сергей Лавров разделяет малийское видение суверенитета, "чтобы страна была в состоянии обеспечить свою безопасность".
По его словам, в Мали уже несколько десятилетий находятся российские технические ассистенты, которые оказывают помощь в подготовке кадров, помогают использовать технику, самолеты и вооружение, которые Бамако получает из России.
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