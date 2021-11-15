https://ria.ru/20211115/baza-1759043744.html

Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась

Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась - РИА Новости, 15.11.2021

Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась

Вопрос создания российской военной базы в Мали не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:11

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вопрос создания российской военной базы в Мали не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом.По его словам, партнеры Мали могут оказывать различные виды поддержки: техническую поддержку, поддержку в плане обучения, технологий, необходимого оборудования, консультативную помощь."В какой-то момент нам нужна была внешняя помощь, мы просили об этом, мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали, и мы надеемся, что наша армия, наши силы обороны и безопасности смогут быть использованы для обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул министр.Диоп отметил, что его российский коллега Сергей Лавров разделяет малийское видение суверенитета, "чтобы страна была в состоянии обеспечить свою безопасность".По его словам, в Мали уже несколько десятилетий находятся российские технические ассистенты, которые оказывают помощь в подготовке кадров, помогают использовать технику, самолеты и вооружение, которые Бамако получает из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/mali-1758597323.html

https://ria.ru/20211112/mali-1758820807.html

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