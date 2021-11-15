https://ria.ru/20211115/barbados-1759210190.html

Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной

Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной - РИА Новости, 15.11.2021

Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной

Барбадос станет первым в мире суверенным государством, которое откроет свое "посольство" в метавселенной, сообщает компания Decentraland. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:17

2021-11-15T23:17

2021-11-15T23:18

в мире

барбадос

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Барбадос станет первым в мире суверенным государством, которое откроет свое "посольство" в метавселенной, сообщает компания Decentraland.Метавселенная это трехмерная среда в интернет пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом посредством аватаров."Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", - заявила компания в своем Twitter-аккаунте.Как сообщает издание CoinDesk со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и внешней торговли Барбадоса, правительство также работает над соглашениями с другими метавселенными, как, например Somnium Space и SuperWorld.В интервью изданию посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна намерена предпринимать дальнейшие усилия по деятельности в различных виртуальных мирах. Он отметил, что создание посольства в метавселенной - это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. Абед добавил, что МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Посол также намекнул, что посольства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах.По данным издания, ориентировочно открытие посольства намечено на январь.

https://ria.ru/20200916/barbados-1577294852.html

барбадос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, барбадос