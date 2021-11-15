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Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной
Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной - РИА Новости, 15.11.2021
Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной
Барбадос станет первым в мире суверенным государством, которое откроет свое "посольство" в метавселенной, сообщает компания Decentraland. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:17
2021-11-15T23:18
в мире
барбадос
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Барбадос станет первым в мире суверенным государством, которое откроет свое "посольство" в метавселенной, сообщает компания Decentraland.Метавселенная это трехмерная среда в интернет пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом посредством аватаров."Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", - заявила компания в своем Twitter-аккаунте.Как сообщает издание CoinDesk со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и внешней торговли Барбадоса, правительство также работает над соглашениями с другими метавселенными, как, например Somnium Space и SuperWorld.В интервью изданию посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна намерена предпринимать дальнейшие усилия по деятельности в различных виртуальных мирах. Он отметил, что создание посольства в метавселенной - это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. Абед добавил, что МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Посол также намекнул, что посольства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах.По данным издания, ориентировочно открытие посольства намечено на январь.
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в мире, барбадос
23:17 15.11.2021 (обновлено: 23:18 15.11.2021)
 
Барбадос станет первым государством с посольством в метавселенной

Барбадос станет первым суверенным государством с посольством в метавселенной

© Depositphotos / fylettoЗдание Парламента в центре Бриджтауна, Барбадос
Здание Парламента в центре Бриджтауна, Барбадос - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / fyletto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Барбадос станет первым в мире суверенным государством, которое откроет свое "посольство" в метавселенной, сообщает компания Decentraland.
Метавселенная это трехмерная среда в интернет пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом посредством аватаров.
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"Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", - заявила компания в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщает издание CoinDesk со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и внешней торговли Барбадоса, правительство также работает над соглашениями с другими метавселенными, как, например Somnium Space и SuperWorld.
В интервью изданию посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна намерена предпринимать дальнейшие усилия по деятельности в различных виртуальных мирах. Он отметил, что создание посольства в метавселенной - это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. Абед добавил, что МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Посол также намекнул, что посольства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах.
По данным издания, ориентировочно открытие посольства намечено на январь.
 
В миреБарбадос
 
 
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