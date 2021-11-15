https://ria.ru/20211115/azerbaydzhan-1759145946.html

В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении

В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении - РИА Новости, 15.11.2021

В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:16

2021-11-15T16:16

2021-11-15T16:16

в мире

армения

азербайджан

мид азербайджана

минобороны армении

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/78/1560647830_0:34:3076:1764_1920x0_80_0_0_d55eefedf482dc654b797973c12406c3.jpg

БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совбеза в понедельник заявил, что азербайджанские войска вторглись в воскресенье на территорию Армении на одном из участков границы. Ранее в воскресенье минобороны Армении заявило, что пресекло попытки азербайджанских ВС продвинуть свои позиции на восточном направлении границы."В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами", - говорится в заявлении Абдуллаевой.Она подчеркнула, что "азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны". Напоминаем также, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759099274.html

https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, мид азербайджана, минобороны армении, никол пашинян