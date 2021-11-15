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В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении
В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении - РИА Новости, 15.11.2021
В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении
Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:16
2021-11-15T16:16
в мире
армения
азербайджан
мид азербайджана
минобороны армении
никол пашинян
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БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совбеза в понедельник заявил, что азербайджанские войска вторглись в воскресенье на территорию Армении на одном из участков границы. Ранее в воскресенье минобороны Армении заявило, что пресекло попытки азербайджанских ВС продвинуть свои позиции на восточном направлении границы."В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами", - говорится в заявлении Абдуллаевой.Она подчеркнула, что "азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны". Напоминаем также, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759099274.html
https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html
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в мире, армения, азербайджан, мид азербайджана, минобороны армении, никол пашинян
16:16 15.11.2021
 
В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении

Представитель МИД Азербайджана Абдуллаева опровергла заявления о вторжении в Армению

© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совбеза в понедельник заявил, что азербайджанские войска вторглись в воскресенье на территорию Армении на одном из участков границы. Ранее в воскресенье минобороны Армении заявило, что пресекло попытки азербайджанских ВС продвинуть свои позиции на восточном направлении границы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 12:46
Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении
"В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами", - говорится в заявлении Абдуллаевой.
Она подчеркнула, что "азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны". Напоминаем также, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.
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