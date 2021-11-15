В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении
Представитель МИД Азербайджана Абдуллаева опровергла заявления о вторжении в Армению
БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла информацию Еревана о якобы вторжении вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совбеза в понедельник заявил, что азербайджанские войска вторглись в воскресенье на территорию Армении на одном из участков границы. Ранее в воскресенье минобороны Армении заявило, что пресекло попытки азербайджанских ВС продвинуть свои позиции на восточном направлении границы.
"В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами", - говорится в заявлении Абдуллаевой.
Она подчеркнула, что "азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны". Напоминаем также, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.
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