https://ria.ru/20211115/avtobusy-1759164900.html

Почти 140 новых автобусов поступили в школы Нижегородской области

Почти 140 новых автобусов поступили в школы Нижегородской области - РИА Новости, 15.11.2021

Почти 140 новых автобусов поступили в школы Нижегородской области

Школы Нижегородской области получили 137 новых автобусов, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:28

2021-11-15T17:28

2021-11-15T17:28

нижегородская область

общество

нижегородская область

владимир путин

единая россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Школы Нижегородской области получили 137 новых автобусов, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области в понедельник передал новые школьные автобусы представителям образовательных учреждений региона."137 новых школьных автобусов поступают в школы региона. Это на 100% закрывает потребность текущего года. Всего в области – около 590 таких автобусов. За последние годы мы на три четверти обновили парк. Сейчас рекордное поступление. Это стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу "Единой России" о масштабном обновлении парка социального автотранспорта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Школьные автобусы "ГАЗ" и "ПАЗ" получат 50 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, а также 25 государственных образовательных организаций региона. Автобусы полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников, прежде всего – требованиям по безопасности, надежности, эргономичности."Очень важно, что в этом году поставка осуществлялась, в частности, и в коррекционные школы, дома-интернаты. И хотя там нет ежедневной необходимости в доставке детей до учебного учреждения, потому что организовано постоянное проживание, но при этом потребность все равно огромная. Школьники выезжают на экскурсии, также сейчас реализуется много культурных программ. Если ранее коррекционные школы в большом стандартном общеобразовательном "пакете" не учитывались, то сейчас мы этот вопрос решили", - добавил Никитин.Отмечается, что мобильность школ является одной из важнейших задач, которая находится под пристальным вниманием региональных властей, и сегодня автобусы есть в каждом муниципалитете Нижегородской области."Для региона новые школьные автобусы – это не только повышение уровня безопасности детей, но еще и дополнительная загрузка для предприятий автомобильной промышленности, так как автобусы изготовлены на заводах Нижегородской области – Горьковском автомобильном и Павловском автобусном", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211112/nikitin-1758848145.html

https://ria.ru/20211111/sportploschadka-1758619460.html

https://ria.ru/20211111/rezident-1758606749.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, владимир путин, единая россия, глеб никитин