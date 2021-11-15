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Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow
Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow - РИА Новости, 15.11.2021
Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow
В ОАЭ начал работу 17-й международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Россия участвует в нем с самой большой за последние несколько лет экспозицией и самыми... РИА Новости, 15.11.2021
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фото
технологии
авиация
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В ОАЭ начал работу 17-й международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Россия участвует в нем с самой большой за последние несколько лет экспозицией и самыми громкими своими новинками. Яркие моменты выставки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, технологии, авиация, дубай (город), су-27, ка-52 "аллигатор", мс-21, dubai airshow, ми-28нэ, aurus, россия, checkmate
14:25 15.11.2021 (обновлено: 18:35 15.11.2021)
 

Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow

Читать ria.ru в
В ОАЭ начал работу 17-й международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Россия участвует в нем с самой большой за последние несколько лет экспозицией и самыми громкими своими новинками. Яркие моменты выставки — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Украшением первого дня работы авиасалона стало выступление пилотажной группы "Русские витязи".

Русские Витязи на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
1 из 15

Украшением первого дня работы авиасалона стало выступление пилотажной группы "Русские витязи".

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Российские летчики показали зрелищные групповые фигуры высшего пилотажа, а также парные, одиночные и встречные элементы.

Русские Витязи на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
2 из 15

Российские летчики показали зрелищные групповые фигуры высшего пилотажа, а также парные, одиночные и встречные элементы.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

В этот же день продемонстрировал свои возможности новейший российский пассажирский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14.

Российский самолет МС-21 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
3 из 15

В этот же день продемонстрировал свои возможности новейший российский пассажирский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

"Русские витязи" — единственная команда в мире, выполняющая фигуры в небе на тяжелых истребителях.

Русские витязи на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
4 из 15

"Русские витязи" — единственная команда в мире, выполняющая фигуры в небе на тяжелых истребителях.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AP Photo / Jon Gambrell

Dubai Airshow — одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок.

Самолет Etihad Boeing 787 Dreamliner вместе с военно-каскадерской командой Emirati Forsan на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
5 из 15

Dubai Airshow — одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок.

© AP Photo / Jon Gambrell
© REUTERS / Rula Rouhana

Авиасалон проходит раз в два года.

Самолет Boeing 777X на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
6 из 15

Авиасалон проходит раз в два года.

© REUTERS / Rula Rouhana
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Впервые выставку в Дубае организовали в 1989 году.

Китайский Hongdu JL-10 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
7 из 15

Впервые выставку в Дубае организовали в 1989 году.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AP Photo / Jon Gambrell

Россия принимает участие в Dubai Airshow с 1993 года, и каждая выставка приносит промышленности дополнительные возможности.

Выступление Русских Витязей на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
8 из 15

Россия принимает участие в Dubai Airshow с 1993 года, и каждая выставка приносит промышленности дополнительные возможности.

© AP Photo / Jon Gambrell
© AP Photo / Jon Gambrell

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на Dubai Airshow 2021.

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
9 из 15

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на Dubai Airshow 2021.

© AP Photo / Jon Gambrell
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

К 17-й выставке Dubai Airshow российские производители подошли во всеоружии.

Многоцелевой вертолет Ансат, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
10 из 15

К 17-й выставке Dubai Airshow российские производители подошли во всеоружии.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© REUTERS / Imad Creidi

Принципиально новый российский однодвигательный самолет Checkmate, вобравший в себя самые передовые разработки, — самая ожидаемая и обсуждаемая новинка Dubai Airshow.

Легкий тактический самолет Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
11 из 15

Принципиально новый российский однодвигательный самолет Checkmate, вобравший в себя самые передовые разработки, — самая ожидаемая и обсуждаемая новинка Dubai Airshow.

© REUTERS / Imad Creidi
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Еще одним безусловным хитом выставки обещает стать впервые представленный миру люксовый лайнер Aurus Business Jet.

Самолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
12 из 15

Еще одним безусловным хитом выставки обещает стать впервые представленный миру люксовый лайнер Aurus Business Jet.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" презентовали в Дубае экспортный вариант "Ночного охотника" — Ми-28НЭ. Машина никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках.

На дальнем плане -боевой вертолет Ми-28НЭ Ночной охотник, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
13 из 15

"Вертолеты России" презентовали в Дубае экспортный вариант "Ночного охотника" — Ми-28НЭ. Машина никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Пару Ми-28НЭ составляет еще один разведывательно-ударный вертолет — Ка-52 "Аллигатор". Машины продемонстрируют в летной программе элементы пилотажа и маневры, применяемые в воздушном бою.

Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 Аллигатор, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
14 из 15

Пару Ми-28НЭ составляет еще один разведывательно-ударный вертолет — Ка-52 "Аллигатор". Машины продемонстрируют в летной программе элементы пилотажа и маневры, применяемые в воздушном бою.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.

Посетители авиакосмического салона Dubai Airshow 2021 в Дубае
15 из 15

Выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.

© РИА Новости / Александр Мельников
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ФотоТехнологииАвиацияДубай (город)Су-27Ка-52 "Аллигатор"МС-21Dubai AirshowМи-28НЭAurusРоссияCheckmate
 
 
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