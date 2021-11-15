Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow
Украшением первого дня работы авиасалона стало выступление пилотажной группы "Русские витязи".
Украшением первого дня работы авиасалона стало выступление пилотажной группы "Русские витязи".
Российские летчики показали зрелищные групповые фигуры высшего пилотажа, а также парные, одиночные и встречные элементы.
Российские летчики показали зрелищные групповые фигуры высшего пилотажа, а также парные, одиночные и встречные элементы.
В этот же день продемонстрировал свои возможности новейший российский пассажирский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14.
В этот же день продемонстрировал свои возможности новейший российский пассажирский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14.
"Русские витязи" — единственная команда в мире, выполняющая фигуры в небе на тяжелых истребителях.
"Русские витязи" — единственная команда в мире, выполняющая фигуры в небе на тяжелых истребителях.
Dubai Airshow — одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок.
Dubai Airshow — одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок.
Авиасалон проходит раз в два года.
Впервые выставку в Дубае организовали в 1989 году.
Россия принимает участие в Dubai Airshow с 1993 года, и каждая выставка приносит промышленности дополнительные возможности.
Россия принимает участие в Dubai Airshow с 1993 года, и каждая выставка приносит промышленности дополнительные возможности.
Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на Dubai Airshow 2021.
Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на Dubai Airshow 2021.
К 17-й выставке Dubai Airshow российские производители подошли во всеоружии.
К 17-й выставке Dubai Airshow российские производители подошли во всеоружии.
Принципиально новый российский однодвигательный самолет Checkmate, вобравший в себя самые передовые разработки, — самая ожидаемая и обсуждаемая новинка Dubai Airshow.
Принципиально новый российский однодвигательный самолет Checkmate, вобравший в себя самые передовые разработки, — самая ожидаемая и обсуждаемая новинка Dubai Airshow.
Еще одним безусловным хитом выставки обещает стать впервые представленный миру люксовый лайнер Aurus Business Jet.
Еще одним безусловным хитом выставки обещает стать впервые представленный миру люксовый лайнер Aurus Business Jet.
"Вертолеты России" презентовали в Дубае экспортный вариант "Ночного охотника" — Ми-28НЭ. Машина никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках.
"Вертолеты России" презентовали в Дубае экспортный вариант "Ночного охотника" — Ми-28НЭ. Машина никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках.
Пару Ми-28НЭ составляет еще один разведывательно-ударный вертолет — Ка-52 "Аллигатор". Машины продемонстрируют в летной программе элементы пилотажа и маневры, применяемые в воздушном бою.
Пару Ми-28НЭ составляет еще один разведывательно-ударный вертолет — Ка-52 "Аллигатор". Машины продемонстрируют в летной программе элементы пилотажа и маневры, применяемые в воздушном бою.
Выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.
Выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.