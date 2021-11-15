https://ria.ru/20211115/aviasalon-1759094293.html

Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow

Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow - РИА Новости, 15.11.2021

Checkmate, "Ночной охотник" и лайнер класса люкс: новинки Dubai Airshow

В ОАЭ начал работу 17-й международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Россия участвует в нем с самой большой за последние несколько лет экспозицией и самыми... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:25

2021-11-15T14:25

2021-11-15T18:35

фото

технологии

авиация

дубай (город)

су-27

ка-52 "аллигатор"

мс-21

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В ОАЭ начал работу 17-й международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Россия участвует в нем с самой большой за последние несколько лет экспозицией и самыми громкими своими новинками. Яркие моменты выставки — в фотоленте Ria.ru.

дубай (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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