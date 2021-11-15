08:57 15.11.2021 (обновлено: 10:20 15.11.2021)
Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus
Чемезов: стоимость бизнес-джета Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов
ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя - РИА Новости. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
Самолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
"Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов, в зависимости от комплектации", - сказал Чемезов.
А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".
И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес.
"За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", - заключил Чемезов.
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