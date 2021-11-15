https://ria.ru/20211115/aurus-1759052593.html

Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus

Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus - РИА Новости, 15.11.2021

Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus

Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:57

2021-11-15T08:57

2021-11-15T10:20

экономика

сергей чемезов

ростех

sukhoi superjet

россия

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ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя - РИА Новости. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес."За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", - заключил Чемезов.

https://ria.ru/20211112/sertifikatsiya-1758674177.html

россия

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Внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка. 2021-11-15T08:57 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet, россия