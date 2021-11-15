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https://ria.ru/20211115/aurus-1759052593.html
Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus
Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus - РИА Новости, 15.11.2021
Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus
Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:57
2021-11-15T10:20
экономика
сергей чемезов
ростех
sukhoi superjet
россия
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ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя - РИА Новости. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес."За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", - заключил Чемезов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet
Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка.
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экономика, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet, россия
08:57 15.11.2021 (обновлено: 10:20 15.11.2021)
 
Стала известна стоимость бизнес-джета Aurus

Чемезов: стоимость бизнес-джета Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов

Читать ria.ru в
ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя - РИА Новости. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
Самолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Самолет Aurus Business Jet, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
"Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов, в зависимости от комплектации", - сказал Чемезов.
А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".
И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес.
"За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", - заключил Чемезов.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 01:47
Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостехSukhoi SuperjetРоссия
 
 
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