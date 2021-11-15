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Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту
Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту - РИА Новости, 15.11.2021
Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту
Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков, и риски таких вложений очень высокие, сообщил в интервью РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:04
2021-11-15T11:08
экономика
счетная палата рф
алексей саватюгин
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков, и риски таких вложений очень высокие, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин."Те, кто вкладывается в криптовалюты, должны отдавать себе отчет, что, в отличие от полновесных денег или облигаций, они не имеют под собой внутренней стоимости, они ничем не обеспечены. В отличие от акций они не дают права на получение выплат или участие в бизнесе, в отличие от фиатных денег они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это весьма высокие риски", - сказал Саватюгин.Он добавил, что криптовалюты являются очень значимым и заметным элементом дизайна мировой финансовой системы. "Общая капитализация криптовалют превышает 2 триллиона долларов - это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование", - продолжил собеседник агентства.Аудитор указал, что сейчас рынок криптовалют в России фактически никак не регулируется. "Наше законодательство не позволяет рассчитываться в биткоинах, это не средство платежа. Учитывая достаточно жесткую позицию Центробанка, других органов власти, вряд ли будет смягчение в этом отношении. И мне кажется, это правильно", - отметил Саватюгин.По его словам, Счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют. "У нас есть Банк России, есть министерство финансов, мы с интересом следим за их дискуссией", - заключил аудитор.Читайте полный текст интервью Алексея Саватюгина &gt;&gt;
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экономика, счетная палата рф, алексей саватюгин, россия, криптовалюта
09:04 15.11.2021 (обновлено: 11:08 15.11.2021)
 
Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту

Аудитор: инвесторы в криптовалюту должны помнить, что риски таких вложений очень высоки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков, и риски таких вложений очень высокие, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
"Те, кто вкладывается в криптовалюты, должны отдавать себе отчет, что, в отличие от полновесных денег или облигаций, они не имеют под собой внутренней стоимости, они ничем не обеспечены. В отличие от акций они не дают права на получение выплат или участие в бизнесе, в отличие от фиатных денег они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это весьма высокие риски", - сказал Саватюгин.
Он добавил, что криптовалюты являются очень значимым и заметным элементом дизайна мировой финансовой системы. "Общая капитализация криптовалют превышает 2 триллиона долларов - это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование", - продолжил собеседник агентства.
Аудитор указал, что сейчас рынок криптовалют в России фактически никак не регулируется. "Наше законодательство не позволяет рассчитываться в биткоинах, это не средство платежа. Учитывая достаточно жесткую позицию Центробанка, других органов власти, вряд ли будет смягчение в этом отношении. И мне кажется, это правильно", - отметил Саватюгин.
По его словам, Счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют. "У нас есть Банк России, есть министерство финансов, мы с интересом следим за их дискуссией", - заключил аудитор.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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ЭкономикаСчетная палата РФАлексей СаватюгинРоссияКриптовалюта
 
 
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