https://ria.ru/20211115/auditor-1759053259.html

Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту

Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту - РИА Новости, 15.11.2021

Аудитор Счетной палаты рассказал о высоких рисках вложений в криптовалюту

Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков, и риски таких вложений очень высокие, сообщил в интервью РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:04

2021-11-15T09:04

2021-11-15T11:08

экономика

счетная палата рф

алексей саватюгин

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инвесторы в криптовалюту должны помнить, что ее стоимость зависит только от оптимизма рыночных игроков, и риски таких вложений очень высокие, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин."Те, кто вкладывается в криптовалюты, должны отдавать себе отчет, что, в отличие от полновесных денег или облигаций, они не имеют под собой внутренней стоимости, они ничем не обеспечены. В отличие от акций они не дают права на получение выплат или участие в бизнесе, в отличие от фиатных денег они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это весьма высокие риски", - сказал Саватюгин.Он добавил, что криптовалюты являются очень значимым и заметным элементом дизайна мировой финансовой системы. "Общая капитализация криптовалют превышает 2 триллиона долларов - это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование", - продолжил собеседник агентства.Аудитор указал, что сейчас рынок криптовалют в России фактически никак не регулируется. "Наше законодательство не позволяет рассчитываться в биткоинах, это не средство платежа. Учитывая достаточно жесткую позицию Центробанка, других органов власти, вряд ли будет смягчение в этом отношении. И мне кажется, это правильно", - отметил Саватюгин.По его словам, Счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют. "У нас есть Банк России, есть министерство финансов, мы с интересом следим за их дискуссией", - заключил аудитор.Читайте полный текст интервью Алексея Саватюгина >>

https://ria.ru/20211109/bitkoin-1758304788.html

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экономика, счетная палата рф, алексей саватюгин, россия, криптовалюта