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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211115/artyukhov-1759170351.html
Политолог оценил назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью
Политолог оценил назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью - РИА Новости, 15.11.2021
Политолог оценил назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью
Назначение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" является крайне РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:59
2021-11-15T17:59
ямало-ненецкий автономный округ
политика
госдума рф
дмитрий артюхов
павел данилин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Назначение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" является крайне удачным, заявил РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин."Что касается назначения, то можно сказать, что оно крайне удачное. Артюхов – один из самых молодых губернаторов и один из самых эффективных при этом губернаторов. Это губернатор новой волны. Это показывает в том числе доверие к губернатору со стороны президента. Целый ряд комиссий работают при Госсовете, и президент демонстрирует, что это очень ответственное направление, особенно учитывая, что в последнее время внимание к молодежной политике серьезно возрастает. Мы это видим, кстати, и по Госдуме, где для молодежной политики выделен отдельный комитет", - сказал политолог.По его словам, Артюхов - прогрессивный политик, который легко находит общий язык с молодежью."Он один из первых губернаторов, кто завел себе аккаунт в Instagram, умеет выстраивать стратегию работы с молодыми людьми в регионах. При его поддержке реализуются многочисленные проекты для раскрытия лидерства и потенциала молодежи в регионе. И, конечно, это подтверждение карьерных перспектив Артюхова и его эффективности", - подчеркнул Данилин.Сам Артюхов ранее поблагодарил президента за оказанное доверие и назвал работу с молодыми людьми важнейшей стратегической задачей. По словам главы региона, "за молодежью - будущее страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему, поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей".
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политика, госдума рф, дмитрий артюхов, павел данилин
17:59 15.11.2021
 
Политолог оценил назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью

Политолог Данилин считает удачным назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Назначение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" является крайне удачным, заявил РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
"Что касается назначения, то можно сказать, что оно крайне удачное. Артюхов – один из самых молодых губернаторов и один из самых эффективных при этом губернаторов. Это губернатор новой волны. Это показывает в том числе доверие к губернатору со стороны президента. Целый ряд комиссий работают при Госсовете, и президент демонстрирует, что это очень ответственное направление, особенно учитывая, что в последнее время внимание к молодежной политике серьезно возрастает. Мы это видим, кстати, и по Госдуме, где для молодежной политики выделен отдельный комитет", - сказал политолог.
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По его словам, Артюхов - прогрессивный политик, который легко находит общий язык с молодежью.
"Он один из первых губернаторов, кто завел себе аккаунт в Instagram, умеет выстраивать стратегию работы с молодыми людьми в регионах. При его поддержке реализуются многочисленные проекты для раскрытия лидерства и потенциала молодежи в регионе. И, конечно, это подтверждение карьерных перспектив Артюхова и его эффективности", - подчеркнул Данилин.
Сам Артюхов ранее поблагодарил президента за оказанное доверие и назвал работу с молодыми людьми важнейшей стратегической задачей. По словам главы региона, "за молодежью - будущее страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему, поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей".
 
Ямало-Ненецкий автономный округПолитикаГосдума РФДмитрий АртюховПавел Данилин
 
 
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