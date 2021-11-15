Политолог оценил назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью
Политолог Данилин считает удачным назначение Артюхова главой комиссии по работе с молодежью
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Назначение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" является крайне удачным, заявил РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
"Что касается назначения, то можно сказать, что оно крайне удачное. Артюхов – один из самых молодых губернаторов и один из самых эффективных при этом губернаторов. Это губернатор новой волны. Это показывает в том числе доверие к губернатору со стороны президента. Целый ряд комиссий работают при Госсовете, и президент демонстрирует, что это очень ответственное направление, особенно учитывая, что в последнее время внимание к молодежной политике серьезно возрастает. Мы это видим, кстати, и по Госдуме, где для молодежной политики выделен отдельный комитет", - сказал политолог.
По его словам, Артюхов - прогрессивный политик, который легко находит общий язык с молодежью.
"Он один из первых губернаторов, кто завел себе аккаунт в Instagram, умеет выстраивать стратегию работы с молодыми людьми в регионах. При его поддержке реализуются многочисленные проекты для раскрытия лидерства и потенциала молодежи в регионе. И, конечно, это подтверждение карьерных перспектив Артюхова и его эффективности", - подчеркнул Данилин.
Сам Артюхов ранее поблагодарил президента за оказанное доверие и назвал работу с молодыми людьми важнейшей стратегической задачей. По словам главы региона, "за молодежью - будущее страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему, поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей".